Albany / Lágrimas de un G

“Estoy a punto de suicidarme y tú sigues escuchando mi mixtape”. Esto podría salir de una IA a la que le encargásemos inventarse una letra de Albany, pero no: es parte de ‘I DON’T FUCK W COCAINE’, la canción que abre lo último de la autora de ‘No estoy bien’, y que luego continúa con versos como “ya no son tiempos de pedir en la esquina / ahora canto canciones de amor / tengo daddy issues, ni siquiera sé decirlo”.

Es una línea muy fina la que suele haber entre un tema que identificamos como 100% de un artista y una (auto)parodia, y Alba Casas la cruza en varios momentos de ‘LÁGRIMAS DE UN G’. Claro que, dado el punto de performance que tiene este EP, puede ser hasta buscado.

Si había alguna duda de que Alba Casas era la Lana del Rey del trap, esas dudas eran por la existencia de Yung Beef: resultaba complicado darle esa corona a él o a ella porque ambos hacían (maravillosos) méritos al respecto. Es verdad que Fernando alternaba su faceta sad con la chunga, la de chulear de pasta, armas, bitches y poder en general, y ahí Albany no se adentraba tanto… hasta ahora. Porque en ‘LÁGRIMAS DE UN G’ demuestra que, si le apetece ponerse en ese plan, lo hace igual de bien, y a ratos hasta mejor.

“Tengo un flow demasiao ridículo”, que dice ella misma en ‘THOR’, el featuring con Clutchill y uno de tantos ejercicios de freestyle del EP (hay hasta una mención a Lil Nas X). El tema está bastante bien resuelto, pero no es el caso de la colaboración con ARON (Aron Piper) en ‘CADENA SIN DISEÑO’: a él es curioso escucharle decir “dile a tos esos actores que no actúan, solo me imitan”, y lo de ella empieza a ser un poco performance de más: “el dinero lo quemo, no me importa un pimiento (…) ya no hay free beats, al productor le pongo un sueldo / son unos envidioso y tengo un flow como Ñengo”.

Resulta mucho más natural en esa faceta de badass ‘ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO’, que habla de “canis con carrera” y tiene una frase tan grandiosa como “me como a los raperos de postre después de los fideos” (me dices que esto lo ha escrito La Mala y me lo creo). La producción también va más por ese rollo y no tanto por el acercamiento al hyperpop y el punto futurista del reciente ‘XXX’: Albany repite con DRED BEY (presente en ‘XXX’ y también en su exitoso tema para ‘A través de mi ventana’), y cuenta con gente como DB (colaborador de Future), Blackthoven (Pimp Flaco, Juicy BAE) o Digital Wave (Cecilio G).

Pero calma que no vas a echar de menos a la sadgirl: “lo peor de todo es no enseñarte la música que grabo / estar triste y no poder tener tus brazo” canta en ‘RASPUTIN’, o “y aquí sigo todos los días, subiendo parriba / queriendo morirme aunque a nadie se lo diga” en ‘LIL BABY ALBANY’.

Esta última es una de las dos grandes joyas del disco. Entre guiños a La Vendición (“si sigo viva es gracias a la bendición / que mi madre me dio cuando me parió”), Fernando o La Zowi, Albany asegura aquí estar casada con “la transa” (antes de que efectivamente llegue un beat así) y entrega un tema brillante que alterna entre la vulnerabilidad y el chuleo (“das lache, mejor ni me llames / que estoy muito ocupada haciendo un hit que te da cáncer”).

Y la otra joya, quizás incluso mejor si prefieres el lado moñas, es ‘SCORT’, donde de nuevo está esa mezcla de actitud (“dile a tu zorra que se calle y coma / que soy la mamá de esta zona / y que me la saco aunque no tenga polla”… chef’s kiss) con melancolía (“baby, todo es tan raro / solo quiero estar a tu lado”). ‘SCORT’ es una canción bastante romántica aunque lo disimule bien: “me mira y me deja mojadas las bragas / quiero que se me corra en la cara / y contigo me vuelvo scort”, acaba soltando después de dejarlo todo bastante claro con “todavía no me he declarado y ya lo sabe la gente”.

En definitiva, ‘LÁGRIMAS DE UN G’ no decepciona cuando Albany hace lo que mejor sabe, entregando canciones magníficas como ‘SCORT’ o ‘LIL BABY ALBANY’. Y cuando experimenta nuevos caminos acabará acertando más (‘ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO’) o menos (‘CADENA SIN DISEÑO’), pero siempre resulta interesante. Algo que, ciertamente, puede aplicarse a la propia Albany y sus trabajos.