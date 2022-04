Con el culo torcido. Así se habrá quedado más de uno al escuchar el nuevo disco de Albany, algo que ya anticipaba ella en entrevistas concedidas durante los últimos meses. La granadina-catalana se había especializado en un trap melódico más vulnerable y poco preocupado por los billetes de cien, regalándonos en el camino pequeñas joyas como ‘Nadie’, ‘No estoy bien’ o ‘Para que no duela’, y alternando a veces la tristeza con pinceladas de humor como en ‘David Civera’ o ‘No creo en el amor’.

Esto sigue presente en ‘XXX’, siendo ‘No quiero tu dinero’ su mayor exponente, pero hay un giro importante en cuanto a sonidos: Alba Casas sube los beats y apuesta sin dudarlo por el ragetrap, con presencia también de glitch o hyperpop, de modo que todo el proyecto tiene una uniformidad en cuanto al estilo que se asoma desde esa portada de aires futuristas.

Albany cierra muchas bocas demostrando que igual que te tocaba la fibra con un ‘No estoy bien’, ahora te mete en un baile/trance cual personaje de ‘Deus Ex’ en las canciones de este disco, desenvolviéndose de maravilla en estas atmósferas oscuras y casi que distópicas. ‘Videojuego’ tiene como leit-motiv el metaverso según la nota de prensa, pero Albany no se olvida de ese humor entre la intensidad que tan bien se le da, y encontramos frases como “a ti te sale mal, tienes que intentarlo de nuevo / eres tan inútil que no sabes freír ni un huevo”, por citar solo algo del primer single.

También están el “papi siempre te repites como un lunes / y es que el calendario ya yo me lo sé” de ‘?’, y, por supuesto, esa locura de ‘Interludio’ donde asistimos a una peculiar rave cuyas anfitrionas son Encarnita del Baptisterio, Ana Botella, Yung Beef, Pikachu y La Reina del Brillo. ¿A quién no le va a gustar?

Podría decirse que, con el uso del humor, Albany consigue “no tomarse demasiado en serio”, pero es que no es exactamente así, porque sí que lo hace. Más bien, sabe cómo combinar su faceta más intensa con la más ingeniosa. Seguimos teniendo, ahora más uptempo, a la Albany que no adorna mucho su verdad, sino que te la suelta como es: un buen ejemplo es ‘Ice’, y sobre todo ‘S-Pain’, que empieza sin filtro alguno con “baby, estoy comercializando mi dolor”.

Letra aparte, los juegos en la producción de esta última, sobre todo en la outro, son dignos de mención. No en vano, la producción es también uno de los puntos fuertes de este trabajo. Albany ha querido reunir en ‘XXX’ a anteriores colaboradores como DRED BEY con Jambo (que ha trabajado con JUICE WRLD o Future), Kashlo (habitual del Seco) o Harry Bass, mano derecha en numerosas ocasiones de Bon Calso, quien también se pasa por aquí para el featuring de ‘Ice’. Y es que lo he dejado para el final porque ‘XXX’ se defiende sin colaboraciones estrella, pero desde luego las presencias de Bon Calso, Sticky M.A, Rojuu y Clutchill aquí no decepcionan, aportando temazos como ‘Gyarados’, ‘Chobits’ (sample de ‘Locked Out of Heaven’ incluido) o la mencionada ‘Ice’.

Todo ‘XXX’ funciona realmente como una sesión continua, desde la inicial ‘xXx’ que es prácticamente un trailer, y con muchas de las pistas conectadas. Comentaba Albany en una entrevista a VEIN, mientras explicaba el titulo del disco, que es un poco juego de palabras porque “es bastante orgásmico cuando lo escucho (…) el proceso creativo ha sido a raíz de ver sonidos y querer hacer algo que nadie había escuchado aún. Era como adelantarme un poco a lo que va a escucharse, porque creo que es un sonido que está por llegar”. No sabemos si tendrá razón y ‘XXX’ acabará reivindicándose más dentro de un tiempo que ahora, pero de momento lo que sí podemos decir es que estamos ante su trabajo más redondo, y quizás lo que termine de confirmar que la autora de ‘Alcohol & Sullivans’ es una de las voces más representativas del panorama.