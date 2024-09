Charli xcx ha lanzado oficialmente el remix de ‘Talk talk’ con Troye Sivan. Dua Lipa aparece, como se había anunciado, en esta nueva versión de ‘Talk talk’, pero se limita a recitar una frase en castellano al principio y otra en francés al final. En la primera invita a Charli y Troye a una fiesta en su casa. En la segunda, anuncia que ha perdido su teléfono, pero que no le importa porque «ha sido una gran velada».

La remezcla de ‘Talk talk’ es muy diferente a la grabación original -aunque no pierde su intención bailable en absoluto- y no solo por la inclusión de un riff de piano house martilleante. Tanto Troye como Charli cantan versos completamente nuevos en la canción, absortos en la «obsesión» que les provoca una persona. Se la quieren llevar a «Ámsterdam» y reservar un hotel, y no para «hablar» precisamente.

Se ha anunciado, además, el disco de remixes de ‘brat’, titulado ‘Brat and it’s completely different but also still brat’. El disco se pone a la venta el 11 de octubre e incluye los remixes con Billie Eilish, Lorde, Robyn y Yung Lean, Addison Rae y Troye Sivan, y otros 11 remixes que no se han desvelado todavía. Se queda fuera un remix de ‘Von dutch’ con Skream y Benga.

La rumorología apunta que podrían estar involucrados en el remix de ‘brat’ tanto Madonna como PinkPantheress: ambas han sido vistas portando la misma camiseta con la frase «about fucking time» que Charli y Troye han llevado en unas imágenes promocionales. Camiseta que -casualmente- también ha llevado Dua Lipa.

La llegada del remix de ‘Talk talk’ se dejaba caer primero en la cuenta paralela de Charli 360_brat, donde se subía un audio de voz de Dua Lipa mandando un mensaje a Charli xcx y Troye Sivan. En español, además. «Charli, Troye, un gran besito para ti». Dua remataba su mensaje con un «muah», como el de su single de 2016.