Madonna y Elton John resuelven su beef… por segunda vez

Madonna y Elton John han «enterrado el hacha» después de más de veinte años enfrentados. Así lo ha comunicado Madonna en su cuenta de Instagram subiendo una imagen de ella junto a Elton John, ambos abrazados y contentos, en el backstage de Saturday Night Live, donde John ha actuado este pasado fin de semana junto a Brandi Carlisle para presentar su álbum conjunto.

Madonna ha contado que se plantó en el plató de Saturday Night Live este fin de semana en cuanto se enteró de que Elton actuaba en el programa para “confrontarle” por años de “desprecios” hacia ella en la prensa. En el backstage, antes salir a actuar, Elton vio a Madonna, le pidió «perdón» y le comunicó que ha escrito una canción para ella y que desea que ambos colaboren.

Madonna y Elton han resuelto este lunes una histórica disputa. Madonna, en su post, recuerda que creció admirando a Elton John y señala que nunca entendió por qué Elton la despreciaba públicamente: «A lo largo de las décadas me dolió ver que alguien a quien admiraba me despreciaba de manera pública como artista. No lo entendía».

Madonna y Elton fueron cordiales durante los 80 y 90, pero su relación se agrió en 2002 cuando Elton llamó ‘Die Another Day’ «la peor canción de James Bond de la historia» y se torció en 2004 cuando Elton acusó a Madonna de hacer playback en sus conciertos tras ganar un premio al Mejor directo. Después, en 2012, Elton declaró que el MDNA Tour era un «desastre» y que la carrera de Madonna estaba acabada y llamó a la cantante «stripper de feria», y su marido, David Furnish, menospreció el trabajo de Madonna en ‘Masterpiece’ -que ganó un Globo de Oro- y tildó su discurso de agradecimiento «vergonzoso en su narcisismo». Ese mismo año, Elton señaló a Madonna por «seguir modas que no le van», le sugirió que «dejara de hacer música dance» y se centrara en ser una «cantante de pop», entre otras cosas.

Curiosamente, esta no es la primera vez que Madonna y Elton «entierran el hacha». En 2012, como recuerda el cantante y productor Pshycotic Beats en un comment de Instagram, supuestamente Madonna y Elton hicieron las paces después de coincidir en un restaurant en Niza. Así lo narraba el Irish Independent: «Parece que Madonna apareció en La Petite Maison de Niza para picar algo antes de su concierto. Cuando Elton estaba a punto de marcharse, se acercó a Madonna y a ambos se les vio riendo y abrazados».