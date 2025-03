Lady Gaga actúa en SNL y disemina ‘MAYHEM’ en Spotify

Lady Gaga ha sido la invitada musical en el último episodio de Saturday Night Live emitido este sábado y, además, ha presentado el programa. En su monólogo introductorio, Gaga se ha reído de sí misma recordando su denostada colaboración con R. Kelly en ‘Do What U Want’ -que presentó en SNL en 2013- y su éxito en los Razzie por ‘Joker 2‘.

Sobre el escenario de Saturday Night Live, Gaga ha presentado el single ‘Abracadabra‘, apostando por una puesta de escena fiel a la coreografía y vestuario del videoclip. Además, ha estrenado ‘Killah’.

El tema más Prince de ‘MAYHEM‘, Gaga ha comenzado la actuación de ‘Killah’ desde el interior de los estudios de Saturday Night Live y, junto a sus bailarinas, ha realizado una curiosa coreografía de suelo. Después, ha irrumpido en el escenario, llenándolo de color.

Por otro lado, Gaga ha protagonizado varios gags en Saturday Night Live, como ese en que se ha reído del abuso de la jerga LGBTQ+ en la calle y también de la expresión «recalentar los nachos«. Gaga ha hecho buen combo con el actor Bowen Yang.

‘MAYHEM’ ha salido este viernes y varias de sus pistas han entrado en el top 50 global de Spotify: ‘Garden of Eden’ en el 9, ‘Vanish into You’ en el 23, ‘Perfect Celebrity’ en el 31, ‘Zombieboy’ en el 40, ‘Killah’ en el 45, ‘How Bad Do U Want Me’ en el 46 y ‘Lovedrug’ en el 49. Además, ‘Abracadabra’ sube al 5, ‘Disease’ vuelve a entrar en el 39, y ‘Die with a Smile‘ se mantiene en el 1.