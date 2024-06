Charli xcx y Lorde se sinceran en el remix de ‘girl, so confusing’

Charli xcx ha lanzado el esperado remix de ‘girl, so confusing’ con Lorde, titulado al más puro estilo Charli: ‘The girl, so confusing version with lorde’. En la nueva versión, ambas divas tienen una conversación entre ellas sobre su relación a lo largo de los años, y es más profunda de lo que todos esperábamos.

Desde la salida de la canción original, se ha especulado mucho con la idea de que esta estuviese dirigida a Lorde, y este remix es prácticamente una confirmación de ello. «Honestamente, me quedé sin palabras / Cuando me desperté con tu nota de voz / Me dijiste como te habías sentido / Vamos a solucionarlo en el remix», cuenta Lorde al iniciar su explosivo verso e imitando el estilo de Charli a la perfección.

Entre otras revelaciones, Lorde confiesa que ha estado «en guerra» con su cuerpo durante los últimos dos años y que ha estado «atrapada en el odio» a Charli. Sin embargo, también admite que «no pensé ni por un segundo que mi voz estaba en tu cabeza». El verso, tan tierno como cunty, termina con ambas cantantes dándose la mano: «Olvidé que detrás del icono todavía hay una niña pequeña de Essex».

También se rumorea con el próximo lanzamiento de una tercera versión de ‘BRAT’, solo de remixes, a partir de unos carteles en el minimalista estilo del disco en el que simplemente se lee «hay tres» sobre un fondo blanco.



Charli XCX’s ‘brat’ mural has been painted over with “there’s three” being the only remaining text. pic.twitter.com/LL6iK8ZpGU — Pop Base (@PopBase) June 20, 2024