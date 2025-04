Pulp detallan ‘More’, su primer disco en 24 años

Pulp, los gigantes del britpop, vuelven con su primer disco en 24 años, ‘More’, que se lanzará el 6 de junio. ‘More’ será el sucesor de ‘We Love Life’, publicado en el lejano 2001.

El propio Jarvis Cocker cuenta en la nota de prensa oficial que ‘More’ es el disco que han grabado «más rápido» de toda su carrera. En concreto fueron tres semanas de grabación en Londres el pasado noviembre con James Ford en el papel de productor. Ford asumió la producción de ‘More’ antes de ser diagnosticado con leucemia. Richard Hawley, Jason Buckle y la familia Eno participan en el álbum.

Cocker también detalla que todo empezó en su regreso a los escenarios en 2023, cuando presentaron la canción ‘Hymn of the North’ en Sheffield: «Esto abrió las puertas y el resto de canciones se nos ocurrieron durante la primera mitad de 2024». También aclara que «un par de ellas son una recuperación de ideas del último siglo», que no se ha usado la IA en el proceso musical (aunque sí en el videoclip) y que el disco está dedicado al difunto Steve Mackey.

La versión grabada de ‘Spike Island‘, la canción que estrenaron en directo en 2024, es el primer single. Es un regreso total de Pulp al britpop que les hizo triunfar en los 90. La nostalgia está introducida hasta en la letra, en la que Cocker canta sobre el mítico recinto en el que los Stone Roses tocaron en 1990: «Spike Island come alive by the way / This time I’ll get it right», canta el frontman.

Tracklist de ‘More’:

01 Spike Island

02 Tina

03 Grown Ups

04 Slow Jam

05 Farmers Market

06 My Sex

07 Got to Have Love

08 Background Noise

09 Partial Eclipse

10 The Hymn of the North

11 A Sunset



