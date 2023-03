Steve Mackey, bajista de Pulp y productor de artistas como M.I.A., Florence + the Machine, Arcade Fire o The Long Blondes, ha fallecido a los 56 años. Su mujer, la estilista Katie Grand, lo ha anunciado en su cuenta de Instagram, sin revelar la causa de la muerte, según recoge The Guardian: «Después de tres meses en el hospital, luchando con toda su fuerza y determinación, estamos devastados tras decir adiós a mi brillante y hermoso marido, Steve Mackey».

La banda británica también ha compartido un comunicado, junto a una fotografía del músico en los Andes durante una gira en Sudamérica: «Teníamos un día libre y Steve sugirió que fuésemos a escalar en los Andes. Y así hicimos. Fue una experiencia completamente mágica. Mucho más que quedarnos en el hotel toda la tarde (que es probablemente lo que hubiésemos hecho). Steve hacía que ocurriesen cosas. En su vida y en la banda. Nos gustaría pensar que ahora está de vuelta en aquellas montañas, en la siguiente etapa de su aventura. Esperamos alcanzarte algún día», finalizaba el comunicado.

Mackey se unió a Pulp en 1989, a tiempo para contribuir en ‘Separations’, el tercer LP del grupo. Al haber nacido también en Sheffield y ser seguidor del grupo, le ofrecieron unirse como bajista. Además, años después coincidiría en la formación con Richard Hawley, a quien ya conocía del colegio. Desde entonces, estuvo presente en todos los proyectos de la banda, incluyendo los clásicos ‘Different Class’ y ‘His ‘n’ Hers’, dos de los puntos culminantes de la escena britpop de los 90.

El pasado octubre, Mackey anunció que no acompañaría a Pulp para sus conciertos en el verano de 2023 para centrarse en sus otras facetas como artista: «Estoy excepcionalmente orgulloso del trabajo que hemos creado juntos, pero he decidido continuar el trabajo en el que estoy comprometido: música, cine y proyectos de fotografía», además de desear suerte al grupo y dar gracias a la «alucinante fanbase» de Pulp.

Las facetas de fotógrafo de moda y cineasta de Steve Mackey en sus últimos años fueron aprovechadas por clientes tan distinguidos como Giorgio Armani, Moncler o Saint Laurent. También colaboró con el exdirector creativo de Gucci, Alessandro Michele, en la dirección musical de la marca.

Our beloved friend & bass player Steve Mackey passed away this morning. Our thoughts are with his family & loved ones. Safe travels, Steve.

We hope to catch up with you one day. All our love xx pic.twitter.com/pickNV56Nl

— Pulp (@welovepulp) March 2, 2023