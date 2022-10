Pulp se reunirán en 2023, pero no vendrán a España

Pulp, la banda liderada por Jarvis Cocker, han confirmado que se reunirán en 2023 para llevar a cabo sus primeros conciertos desde 2012. Los británicos han confirmado fechas en los festivales Latitude y TRNSMT como parte de una gran gira por el Reino Unido e Irlanda, pero ni rastro de nuestro país (o cualquier otro). La banda estará formada por los miembros originales, excepto el bajista Steve Mackey, que ha compartido su decisión de centrarse en sus proyectos personales.

Hace tres meses, Pulp compartió una publicación en Instagram donde podía leerse la frase “What exactly do you do for an encore?” sacada de su álbum de 1998 ‘This is Hardcore’. Ahora esta pregunta ya tiene respuesta. «Bueno… un encore ocurre cuando el público hace el ruido suficiente para hacer que la banda vuelva al escenario. Así que… Tocaremos en el Reino Unido y en Irlanda en 2023. Por lo tanto… Venid y haced ruido». La gira comenzará en mayo de 2023 y terminará en julio, en el Latitude Festival.

Una reunión de Pulp siempre ha sido muy esperada por sus fans. La banda lleva sin actuar en directo desde 2012, año en el que realizaron también su último lanzamiento musical, con el single ‘After You’, producido por James Murphy de LCD Soundsystem.

