Jarvis Cocker ha confirmado que Pulp darán «varios conciertos» en 2023 durante una conferencia organizada por The Guardian. La conferencia, durante la cual Cocker ha promocionado sus recién publicadas memorias, ‘Good Pop, Bad Pop’, ha contado con una ronda de preguntas y respuestas.

La semana pasada, Pulp compartió una publicación en Instagram donde podía leerse la frase “What exactly do you do for an encore?” sacada de su álbum de 1998 ‘This is Hardcore’. Preguntado por esta publicación, Cocker ha explicado que estaba siendo «deliberadamente críptico» y ha confirmado «el año que viene Pulp vamos a tocar algunos conciertos».

La reunión de Pulp en los escenarios era muy esperada, pues el grupo no actúa en directo desde el año 2012, año en que ofreció apenas unos pocos conciertos y lanzó el single ‘After You’ producido por James Murphy de LCD Soundsystem, hasta ahora, también, su último lanzamiento musical. Antes, Pulp se reunió por última vez en 2010, año en que actuó, por ejemplo, en Glastonbury.

En los últimos tiempos, Cocker ha estado ocupado con su proyecto en solitario, JARV IS, con el que ha publicado el álbum ‘Beyond the Pale‘ y, este mismo año, la banda sonora de la serie de la BBC ‘This is Going to Hurt‘. JARV IS ha llevado a Cocker ha actuar recientemente en varios festivales españoles como Tomavistas.

Pulp es una de las bandas más influyentes de la historia del indie, tanto que ha inspirado el nombre de varias fiestas que se celebran en nuestro país como son Common People y This is Hardcore. Ambos tienen lugar en la sala Razzmatazz, cuyo nombre también está sacado de un tema de Pulp de 1993.