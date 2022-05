JARV IS… / This Is Going To Hurt (Original Soundtrack)

La banda sonora de JARV IS… para la excelente serie de televisión de la BBC ‘This Is Going To Hurt’ destaca de primeras porque hay muchas piezas con voz: más allá del esperable tema principal, abundan las piezas en las que el veterano cantante de Pulp despliega su habilidad con las palabras.

La otra característica llamativa son las texturas de las canciones, bastante más orgánicas que en ‘Beyond The Pale’ (apenas hay sintetizadores, todo suena más a pop clásico). Ambos aspectos contribuyen a que la música encaje en ese drama con gotas de humor (mayormente negro) repartido en siete capítulos: el clasicismo de los arreglos, a menudo orquestados, conecta con acierto con la tradición de la banda sonora, y las piezas vocales tienen la trascendencia esperable en un autor celebrado por sus viñetas sobre lo cotidiano, entre el trauma y el sarcasmo.

- Publicidad -

Pero la gran noticia es que, más allá de la serie, estamos ante un disco con entidad propia y suficiente, unas canciones que se puede disfrutar independientemente y no se quedan en nota a pie de página, sino que quedarán como pieza importante de la discografía de la nueva banda de Cocker.

Los pasajes instrumentales evocan un interesante abanico de estados de ánimo, siempre con buenas mini-melodías o acertados motivos. Así, ‘Visiting Hours’, con su piano minimísimo, casi silencioso, aporta mucho en escenas de quietud y vacío. O el nervioso ritmo de ‘Dark Wave’, que funciona especialmente bien en varios momentos frenéticos de la serie. ‘Shruti’, una de las piezas más bellas, es ideal para esos planos nocturnos de salas de hospital un poco deprimentes, cielos grises de Londres y el destartalado coche del protagonista. ‘Difficult C Section’ aporta pianos y cuerdas perfectos para la espiral de remordimientos por un error médico que sirve de espina dorsal del relato.

- Publicidad -

Por su parte las piezas vocales aportan quizá lo más valioso del disco: como ‘Adam’s Nightmare’, uno de los mejores momentos del álbum que hace pensar en lo bien que le aprovechó a Jarvis grabar aquel ‘Chansons d’ennui’ el año pasado después de todo, un disco poco interesante por lo fiel de sus recreaciones de pop francés clásico, pero que parece haber influido en esta canción empapada de dramatismo instrumental e interpretación vocal contenida, con brillante orquestación 60s. Por su parte ‘This Is Going To Hurt’ hace excelente uso del doble sentido dolor físico/emocional en una canción de bonita melodía y clásico “plot twist” lírico cockeriano: “This is going to hurt… me more than you”.

Las letras tienden a ser concisas, lo que en un un letrista tan narrativo y personal puede chocar, pero Cocker hace bien en mantener esa simplicidad, después de todo se trata de música para acompañar un relato que él no dicta. y a pesar de todo la parquedad funciona muy bien en forma de pequeños mensajes que encierran mucho, como en el simple, casi mántrico “wake up” de ‘Adam’s Nightmare’, o en ese “Another day, another death” de la brillantísima ‘Just Another One Of Those Days’.

En los momentos en los que las letras se extienden más, nos encontramos ante canciones que pasan ya al canon de lo mejor de toda la carrera de Jarvis Cocker. Ejemplo perfecto es ‘Fuck This’, impecable pieza pop de brillantes melodías (además de muestra particularmente magistral del dominio que tiene Jarvis para las pausas). Con su atmosférico eco y una evocadora línea de violín, creando una atmósfera entre la realidad y el sueño, la canción acoge una lapidaria letra de claudicación: “Todo apesta, todo está roto así que a la mierda con todo / lo intenté y perdí, y todo cuesta, así que a la mierda con todo / Está lloviendo dinero, llueve a cubos / Así que voy a cambiar mi lealtad, me paso de bando / Porque sólo los idiotas tienen principios”. No es extraño que en el episodio 6 de la serie haya toda una secuencia -sobre lo perverso de la sanidad privada- montada alrededor de esta gran canción.

También en ‘Dare to Love’ (con voz más Leonard Cohen que nunca) Jarvis obtiene espacio para extenderse en una pieza que refleja las dificultades sentimentales del doctor Adam Kay con su novio Harry. Sobre una bonita pieza de pop melancólico se suceden versos como “insistes en mandarme señales de humo cuando un mensaje de texto bastaría… dime cuándo te vas a atrever a compartir, a amar”, y una frase que resume brillantemente el nudo central de la serie: “quieres salvar una vida, pero ¿por qué no empiezas por la tuya?”.

A tenor del buen resultado de este ‘This Is Going To Hurt’ parece que Jarvis ha encontrado en Serafina Steer su Warren Ellis particular: en los créditos de la serie las canciones figuran como compuestas por los dos, y ella siempre ha sido la más interesante de ese maravilloso grupo de músicos raros que configuran JARV IS… Ojalá más bandas sonoras como esta de la mano de ambos en el futuro, o cualquier otro proyecto de la banda, un espacio en el que Cocker ha encontrado el lugar idóneo para seguir creando con renovada inspiración, a las puertas de convertirse en sexagenario en 2023.