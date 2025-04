Lorde parece volver al pop en su nuevo teaser

Lorde está dando señales de vida. La artista neozelandesa ha inaugurado su cuenta de TikTok con el primer fragmento musical de su nueva era. Todo apunta a que Lorde volverá al pop electrónico en su cuarto disco, sucesor de ‘Solar Power’. En el clip, Lorde aparece grabándose a sí misma mientras camina por las calles de Nueva York escuchando su canción, que dice así:

“Since I was 17, I gave you everything / Now we wake from a dream, well baby, what was that? / What was that?”, canta la artista de 28 años.