Leire Martínez ha visitado La Revuelta para promocionar su primer single, ‘Mi nombre’. Martínez referencia su entrevista con JENESAISPOP en un punto de la entrevista; en concreto, alude al fragmento en que mi compañero Gabri Carey le informa de la existencia de un movimiento en internet que especula con una posible gira conjunta de Leire y Amaia sin los chicos de La Oreja de Van Gogh. Leire responde sorprendida: «Eso no lo había oído yo. Sería muy top, pero no lo veo realista».

Durante su paso por La Revuelta, Leire habla sin tapujos sobre su salida de La Oreja y Broncano responde que transmite una actitud de «sudarle el coño todo» y bromea que está «a un paso de pedirle un dueto a Amaia». Entonces, Leire se acuerda de su charla con JENESAISPOP: «He oído todo tipo de teorías y ayer me contaron la más bizarra y tengo que reconocer que me hizo gracia, que nos vayamos las dos de gira sin ellos. Ha debido haber hasta un movimiento en Twitter». Broncano contesta que «eso sería impresionante» y Leire bromea con convertirse junto a Amaia en las nuevas Sonia y Selena. El segmento al que alude Leire está subido al muro de Instagram de JENESAISPOP. En Youtube, minuto 2.15.

Leire ha realizado en La Revuelta su primera aparición en el prime time televisivo tras su marcha de La Oreja de Van Gogh, aunque no es la «primera vez que sale en la tele desde que han pasado algunas cosas», como señala Broncano, pues Leire ya había intervenido en la televisión vasca muy poco después de la publicación del infausto comunicado para dar su versión de los hechos. Leire ha vestido una simbólica corbata estampada con ‘La noche estrellada’ de Vincent Van Gogh.

Leire comenta con Broncano el comunicado de La Oreja de Van Gogh, concordando con el presentador en que el texto pareció demasiado corporativo para despedir a una vocalista después de 17 años, y explica que su salida de la banda fue consensuada sin ella, a pesar de que en 2008 entró en La Oreja «como socia de pleno derecho». Además, Leire señala que no ha sido «indemnizada» ni ha recibido ningún «finiquito» por su marcha del grupo, bromeando: «ni cesta de Navidad me va a llegar».

Martínez responde las preguntas clásicas de manera igualmente honesta. Sobre dinero, asegura disponer de cerca de 300.000 euros en el banco, contando su patrimonio inmobiliario. «La gente se piensa que estoy forrada pero no. He vivido bien, pero ni estoy forrada ni tengo la vida solucionada, tengo un piso a medias en Donosti y otro a medias con mi marido. Y tengo un hijo de 9 años que es como un agujero negro de dinero». Sobre sexo, Leire revela que «este mes poquito» y bromea sobre sus polvos: «Como sabía que iba a venir al programa, te los he dedicado».