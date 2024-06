Charli XCX entra en el nº5 de España con ‘BRAT’

En la lista de álbumes de España, Billie Eilish vuelve a subir al número 1 con ‘Hit Me Hard and Soft‘, y Saiko sube del 4 al 2 con ‘Sakura‘. Debido a estas dos subidas, y a que uno de los debuts de la semana se coloca en el número 3, ‘The Tortured Poets Department‘ baja del 1 a 4.

Esa entrada es la de Bon Jovi. ‘Forever’ entra en el número 3 de la lista de álbumes española, un puesto por debajo de su entrega anterior, ‘2020’, que entró en el 2. La última vez que un disco de Bon Jovi fue número 1 en España, fue en 2015 con el álbum ‘Burning Bridges’.

Aunque la noticia de la semana en lista la pone Charli XCX. ‘BRAT‘ entra en el número 5 de la tabla y da a Charli el mejor dato de su carrera en España. ‘Crash’ quedó en el puesto 12 en 2022, ‘Charli’ no pasó del 37 en 2019 y ‘Sucker’ se conformó con el puesto 59 en 2014. Es la tendencia en el resto de países, y también se confirma en España: ‘BRAT’ es el disco más exitoso de la carrera de Charli XCX. ‘BRAT’ es, además, el vinilo más vendido de la semana en España, por delante de Bon Jovi (2).

La tercera y última entrada en lista la protagoniza Paola & Chiara. Una nueva edición limitada de ‘Festival (Spanish Version)’ -la versión española de su disco de 2002- se coloca en el puesto 90 de la lista de Promusicae.

La subida más fuerte de la semana, finalmente, la firma Luis Fonsi con ‘ El viaje’, que asciende 23 puestos, del 52 al 29.