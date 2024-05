Saiko / SAKURA

¿Es posible que los medios de comunicación dediquemos más atención a los artistas que son número 1 a la vez en singles y discos en los países anglosajones, que en nuestro propio país? Mientras la prensa generalista continúa preguntándose por el secreto del éxito de Taylor Swift, el granadino Saiko copa actualmente tanto la lista de sencillos como la de álbumes en España. Todo ello con un impacto mediático muy limitado, y sin ni un solo tema en la lista de Los 40 Principales.

Saiko lo logra, además, desde la independencia de su sello SAIKONETA. Una empresa que ya da de comer a 14 personas, padres de Saiko y hermano mayor incluidos, además de a otras 20 personas asociadas. A ver si alguna se decide a apuntarle a los Premios MIN de 2025.

Miguel Cantos Gómez, que decidió ponerse Saiko cuando, participando en las batallas de gallos, se dio cuenta de que nadie sabía pronunciar «Psycho», sí procede realmente de la pequeña localidad de Armilla, a diferencia de Rosa López, que se lo inventó para construir un relato vendible en Operación Triunfo. Allí, el joven que esta semana cumple 22 años, creció seducido por el talento de paisanos como Yung Beef o Dellafuente. La Vendición aparece mencionada en el tema que abre este primer disco, Dellafuente también, y además este es invitado en el segundo de la secuencia, ‘LUNA’.

‘3 CAÍDAS’ nos habla sobre su ascenso al éxito «sin publicidad» y ha contado con la banda así llamada de Triana. Lo mismo este desfile de cornetas y tambores debería estar prohibido desde que C. Tangana utilizara la marcha ‘El amor‘ de Rosario de Cádiz para abrir ‘Demasiadas mujeres‘, pero al menos Saiko puede decir que es andaluz. Lo seguro es que en esos primeros instantes del álbum ha querido presentar sonidos más intensos y ambientales, alejados de las modas, para dar empaque a su trabajo. Y el mismo recurso se repite al final, cuando el disco se cierra con la ‘NANA DEL HILO ROJO’, su «Duérmete, niña» particular; y ‘ÁNGEL DE LA GUARDA’, casi una balada al piano.

En medio, encontramos la sucesión de hits, que sería reduccionista en 2024 enmarcar en un entorno de reggaeton y trap. El punto de inflexión en la carrera de Saiko fue publicar en 2023 un remix de ‘POLARIS‘, un tema que había sacado el año anterior, sumando a superestrellas como Feid, Quevedo y Mora. Aunque personalmente me quedo, por mucho, con el tema que sacó a continuación aplicando lo aprendido. ‘SUPERNOVA’, con su estribillazo «Y no lo entieeeeeeendo / fue tan efímero», usa una base de drum&bass similar a la del ‘POLARIS’ original para elevarse hasta el cielo. Sin duda, una de las mejores canciones de 2023, y sin «featuring». La prescindible colaboración de J Balvin en otro tema de este disco certifica que Saiko se vale muy bien solo.

El actual éxito de Saiko, ‘BADGYAL’, sí es con Dei V y JC Reyes, y no es tanto un tributo a Bad Gyal como un retrato divertido de alguien que se está arreglando para salir de fiesta, frente al espejo. Contiene guiño a ‘Anaconda’ de Nicki Minaj, y no es la única gracieta que encontramos en ‘SAKURA’. Entre rimas predecibles como la de ‘ESKELETO’ («Si quieres lo meto pero no te prometo / Tan dentro que siento hasta el esqueleto») o ‘NÚMERO TELEFÓNICO’ («Si quieres te lo pongo en la boca como un lollipop», «te doy el lollipop sin plástico»), tengo que reconocer que la de comer coño cuando su chica tiene la regla no me la esperaba: «Si está en sus días del mes, el bigote me lo deja como el pelo de Ed Sheeran / No dejes gota, vampira».

El desamor se cuela entre los textos sobre fama y sexo y así, ‘BOREAL’ lamenta que «por amor nadie se muere, pero yo me estoy muriendo, porque sé que tú ya no me quieres». ‘COMO SUENAN LAS ESTRELLAS’ tiene la tristeza de una melodía de Los Chunguitos. Incluso en ‘FINALES DE AGOSTO’ dice «sentirse ridículo cenando Ben & Jerry’s y viendo ‘Noah’s Book». Saiko le da de esta manera todo lo que quiere al público adolescente y post-adolescente, aunque también afina a veces en cuanto a producción.

‘La Rijana’ presenta buenas texturas electrónicas, y ‘YO LO SOÑÉ’ merece una mención especial, de calle. Saiko se acuerda de una canción que no recordaba nadie, la del Mariachi de Antonio Banderas, para hablar del combate de Ilia Topuria contra Volkanovski en la categoría Peso Pluma de la UFC. El tema incluye la frase «En serio, ¿no te sientes ridículo diciendo en pleno 2024 que no sería nadie sin el Auto-Tune, bro?». Y por si no es suficiente para que te des cabezazos contra la pared, ha llamado a Omar Montes para cantarlo. No te molestes en odiarlo. A Residente le encantaría.