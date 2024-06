Taylor Swift le roba el número 1 en Reino Unido a Charli xcx

La batalla por el número 1 en las listas británicas esta semana iba a estar entre Bon Jovi y Charli xcx, en principio. Todo hasta que Taylor Swift movió ficha con otra edición especial de ‘The Tortured Poets Department’, casualmente solo disponible para sus fans del Reino Unido. Así, Taylor ha conseguido que ‘TTPD’ se mantenga en el número 1 por sexta semana, por delante del aclamado ‘BRAT’, que entra en segunda posición.

Mientras que Charli ha logrado la mejor primera semana de su carrera, Taylor nunca había colocado un disco en el número 1 británico durante tantas semanas, ocupándolo durante seis semanas no consecutivas. Por otro lado, Bon Jovi ha conseguido el tercer puesto con ‘Forever’, su 18º disco en conseguir el Top 10 en Reino Unido.

Tras anunciarse ayer que Charli xcx estaba en camino de conseguir su segundo disco número 1 consecutivo con ‘BRAT’, Taylor Swift volvió a repetir la jugada que le hizo a Billie Eilish para mantener el puesto más alto en las listas. De esta manera, unas horas después de la noticia, Swift anunció una nueva edición digital de ‘TTPD’ exclusiva para el Reino Unido con algunas canciones extra (‘Live From Paris’). Esta sería la 34ª versión del último disco de Taylor.

Por supuesto, los fans de Charli han criticado duramente la actitud de Taylor. «Llegados a este punto, hay que admirar el nivel de malicia desvergonzada», se puede leer en Popjustice. Otros usuarios, en X, apuntan a que «si se tratase de cualquier otro artista, serían señalados y las reglas cambiarían». «No hay ninguna otra razón para estos infinitos y calculados relanzamientos», comentan, refiriéndose al deseo de Swift de mantenerse en el número 1.

The way Taylor Swift keeps re-releasing her album to block other artists from getting a #1 is pathetic, if this was any other artist they would be held accountable and rules would be changed. There’s no other reason for these countless calculated re-releases.

— paulie ⚓️ (@ratedpaulie) June 13, 2024