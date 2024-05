Taylor Swift puede dejar a Billie Eilish sin top 1 en EE UU

Billie Eilish parecía haberse asegurado el número 1 directo en las listas con la edición de su excelente nuevo álbum, ‘HIT ME HARD AND SOFT’, nuestro Disco de la Semana.

Así parecía por ejemplo en Reino Unido, donde durante el fin de semana, Billie Eilish consiguió vender lo equilavente a 42.000 copias. 29.000 de ellas en físico. Zayn y Taylor habrían empatado en el puesto 2, con 12.000 unidades este fin de semana.

- Publicidad -

En Estados Unidos, la proyección de ‘HIT ME HARD AND SOFT’ de llegar a las 300.000 copias le habría valido el número 1 en el Billboard 200 casi cualquier semana. Por ejemplo la actual, cuando ‘The Tortured Poets Department’ ha despachado 260.000 unidades en su 4ª semana en lista.

Pero Taylor Swift ha contratacado por alguna razón, quizá simplemente su anhelo de ser número 1 por 5ª semana consecutiva, y ha sacado por sorpresa una edición más de su disco. En concreto una en CD que contenía como bonus track una versión acústica de ‘But Daddy I Love Him’. Esta edición no salía hasta el 31 de mayo, pero misteriosamente se ha adelantado. Alguien en Popjustice ha escrito: «algo ha pasado entre Billie y Taylor, por pequeño que sea».

- Publicidad -

Como resultado, según las previsiones de Hits Daily Double, ‘The Tortured Poets Department’ se adelanta en la previsión con 350.000 copias. Mientras, ‘HIT ME HARD AND SOFT’ quedaría en 300.000. Aunque para el resultado definitivo habrá que esperar al fin de semana. De momento se desconoce si esta venta en web también afectará a UK, donde la diferencia entre ambas parecía insalvable, o a otros territorios.

Os dejamos con las últimas novedades musicales de ambas: un remix de ‘Fortnight‘ -el single de Swift con Post Malone- para la pista de baile a cargo de BLOND:ISH, y una versión extendida de ‘L’amour de ma vie’.