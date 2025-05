Beyoncé, denunciada por Las Vegas Sphere

La nueva gira de Beyoncé, en la que presenta su disco country, ‘Cowboy Carter‘, merecido ganador del Grammy a Álbum del Año, continúa siendo noticia. Por buenas y malas razones. La buena es que la participación de su hija Blue Ivy, de 13 años, se ha viralizado en redes, y la mala es que la cantante ha recibido una cartita para que deje de usar una de las imágenes que proyecta.

En un momento del show se proyecta un vídeo en el que una versión gigante de Beyoncé camina por Las Vegas. De repente topa con el recinto Las Vegas Sphere, el espectacular lugar en el que U2 o los Eagles han programado residencias con unos requisitos técnicos especiales. Beyoncé agarra el recinto con sus propias manos, y lo mira con cara de burla. Según sus fans, quiere decir que su público no cabe ahí dentro. Y al recinto no le ha gustado nada la broma.

Los responsables de Las Vegas Sphere han enviado una carta disuasoria a la productora de Beyoncé -conocida en inglés como «cease and desist»- en la que exigen que la imagen de su recinto deje de ser utilizada. Suponemos que el equipo de Beyoncé no querrá llevar la situación al límite en los tribunales y próximamente este vídeo desaparecerá del show.

Beyoncé never gave a fk watch how quickly she removes or edits this because the owner of the sphere wants to be whinning about her using it and also probably burning a bridge with her in the long run so she's probably never doing that residency 😭😭😭. pic.twitter.com/PIz0kNssxX

— Kirstyn (@Kirstynlynne) May 3, 2025