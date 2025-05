El fenómeno Carolina Durante unifica los distintos públicos de Warm Up

Hace dos años, asistía a mi primer concierto de Carolina Durante. Por aquel entonces, escribí que su actuación en SanSan había sido un «éxito», pese a que «una parte importante de la gente» ya había abandonado el recinto. En 2023, ‘Cayetano’ era la canción que mantenía expectante al público: «Dio un poco de pena la gran cantidad de gente que se fue en cuanto cantaron esta última», puse en mi crónica. Dos años después, al arrancar la séptima edición de Warm Up, ‘Cayetano’ es una canción de mitad de setlist y el final del concierto de Carolina Durante marca que ya va siendo hora de volver a casa.

El grupo madrileño salía al escenario El Pozo King Upp un día después del que podría ser el concierto más importante de su carrera. De esos que crean leyenda. Aproximadamente 60.000 personas, contando las que se encontraban fuera del recinto limitado a 20.000 en Puente del Rey, disfrutaron de un bolo generacional que presentó dos diferencias respecto al Movistar Arena que llenaron recientemente: menos canciones (no muchas menos) y mejor sonido. Entonces, ayer Diego Ibáñez y los suyos salieron con una actitud ganadora y probaron que son todo un fenómeno. Uno de los mejores que yo recuerde, además. El público, suicida, asumió el papel de torbellino que el vocalista normalmente acepta y que, debido a su rotura de rodilla, no puede desempeñar. Fue el concierto karaoke por excelencia.

El caos colectivo de ‘Aaaaaa#$!&’, justo después de ‘Joderse La Vida’, es lo que rompe todo. Es cuando los vasos y los pogos se suceden sin cuartel. La magia campestre de ‘San Juan’, ‘Yo pensaba que me había tocado Dios’, las apariciones de Marcelo Criminal en ‘Perdona (Ahora Sí Que Sí)’ y de Las Petunias en ‘Normal’, y lo bien que sonaron las canciones «orquestales» (‘Elige Tu Propia Aventura’, ‘Probablemente Tengas Razón’) sin orquesta son motivos suficientes para repetir.

Mientras te zarandean y zarandeas a la vez a las personas de tu alrededor es difícil darse cuenta de lo que está pasando. Sí quedó claro que Carolina Durante trasciende generaciones. Es algo a resaltar porque lo de mezclar personas de diferentes edades no pasó en otros conciertos, como en Teo Lucadamo, por ejemplo. Lo que no sé es qué pensarán los más mayores con frases como «No tengo 30 años y ya estoy casi roto». También quedó claro que fue uno de los conciertos más multitudinarios, aunque es muy difícil decir si superó a las masas de Franz Ferdinand o Mikel Izal.

El devoto público de Niña Polaca, volcado al 100% con la banda madrileña-alicantina, no estuvo tan eufórico con los escoceses. La melodía de ‘Agárralo como puedas’ sonó tan repentinamente que dio un mini susto a todas las personas que tenía al lado y el desfile de hits que vendría después mantendría este elevado volumen, pero la mayoría de los asistentes no parecían despertarse ni con ‘Walk Away’. Esto, pese a que Alex Kapranos estaba poniendo todas sus energías en animar a los presentes y, francamente, él lo estaba dando todo. ‘Do You Want To’ consiguió algo de interacción, pero hasta que no llegó ‘Take Me Out’, que provocó un desbloqueamiento general de móviles, no se ganaron a los presentes. Y eso que el bolo ya estaba en su último tercio. ¿Demasiados hits? ¿Diferentes tipos de público? Franz Ferdinand dieron el concierto más ruidoso, pero se quedaron lejos del más cautivador.

En este sentido, Zahara y pablopablo comparten premio. La primera porque, gracias a un magnetismo especial y a un apartado de producción superior al de cualquier otro artista de la jornada, consiguió que fuese difícil pestañear. Los asistentes, más gritones que los de Franz Ferdinand. Eso sí, ojalá se hubiese escuchado tan alto como aquel concierto. Los momentos más raveros se habrían beneficiado mucho de ello. Incluso el momentazo del baño portátil, que más que un número solemne con la guitarra pareció un a cappella en toda regla. Por suerte, la voz de la artista de Úbeda está a la altura de las circunstancias. El apartado visual, emocionante e hilarante a partes iguales. ‘Tus michis’ y ‘Demasiadas canciones’, en la que Zahara le hace un «game over» al machismo y al capitalismo por igual, son lo mejor de ‘Lento Ternura’.

Pablo Drexler tampoco va corto de voz, con unos falsettos de escándalo durante todo su set, que también fue el más arriesgado del día. Hay que tener mucha confianza en un proyecto, no solo para cantar las baladas más sensibles de tu repertorio en un festival, sino para que además nadie se las sepa. Aun así, esos momentos estuvieron libres de murmullos gracias a un respetuoso público. No es para menos. Muchos de los adelantos inéditos de ‘Canciones En Mi’ suenan como algo sacado del ’22, a Million’ de Bon Iver: «Os aseguro que en un mes os sabréis todas», comentaba el cantante con una sonrisilla en la cara. ‘Vida Nueva’, ‘Sidekick’ y ‘Eso Que Tú Llamas Amor’, contra todo pronóstico, funcionan a la perfección en directo.

pablopablo fue el único capaz de competir con Rufus T. Firefly en lo que respecta a calidad de sonido. El grupo de Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro dieron comienzo a la jornada, alrededor de las 18:10h, con la mezcla perfecta de funk, soul, indie y todo lo que hay en el medio, sin miedo de florituras instrumentales y secciones extendidas. Mencionaré que llegaba a su concierto conociendo su gran reputación en directo, pero a duras penas su repertorio. Comenzaron de forma impecable con el material de ‘Todas las cosas buenas’, con ‘El Coro del Amanecer’, ‘La Plaza’, ‘El Principio de Todo’ (con un impresionante solo de batería en la intro) y ‘Trueno azul’ sucediéndose sin descanso. El disco lleva una semana fuera, pero los fans ya se saben todos los detallitos. «Esta es antigua, se llama ‘Nebulosa Jade'», cuenta Cabezuelo despertando el furor de los presentes. Dado que es una de las canciones que más suelen tocar, supongo que voy tarde, pero cualquiera que lo haya vivido sabe lo que es. Pelos de punta. Con el sol a pleno brillo, todavía más.

El tiempo le sentó especialmente bien a Teo Lucadamo, el único capaz de solventar un error sin salirse del personaje y sin que se le vaya el beat («Perdón, me he equivocado»). El show de Lucadamo es puro carisma, con un componente cómico muy fuerte, lo cual es refrescante en un festival más allá de los típicos Ojete Calor o Ladilla Rusa. Aguantarse la risa mientras recrea ‘No Voy A Llegar (Interludio)’ o se caga en su propio concierto («Qué puto coñazo de bolo», «Vete de Murcia y no vuelvas») es misión imposible. A la vez, es capaz de conseguir un bello momento con la acústica ‘Luisa’, el único tema cantado de su repertorio. Dos minutos después, está bailando mientras rapea sobre su bañador ‘TIPO SLIP’. Teo es un hombre de contrastes.