Sen Senra y Zahara presentan nueva música en el inicio de SanSan 2023

La época de festivales ha sido inaugurada oficialmente con la primera jornada de SanSan Festival. Así lo recordaron varios artistas, emocionados por lanzarse a la carretera un año más, en un día inicial marcado por el sol, el fresquillo de la noche y los renovados espectáculos de Sen Senra y Zahara, que también regalaron los momentos más emocionantes de la velada gracias a dos nuevas canciones.

A falta de media hora para el final de Miss Caffeina, que inauguraban el escenario principal, corrientes de gente seguían entrando por las puertas del festival. Lo cual significa que muchos se perdieron el momento en el que Alberto, el vocalista, dedicó el reggaetón de ‘El rescate’ a los haters de su último single (‘Para toda la vida’), que alegan que “después del segundo disco se vendieron”. Por cierto, lanzan el EP ‘Shanghai Baby’ el próximo 14 de abril.

- Publicidad -

Durante la siempre efectiva y contagiosa energía de Cala Vento, los últimos rezagados ya estaban llegando a tiempo a SanSan para el primer gran concierto multitudinario de la noche, el de Sen Senra. Si bien sus canciones siempre han sido mágicas, su directo no lo era tanto. Hasta ahora.

En el pasado, el gallego podía pasarse de minimalista y de anti carismático llegando a resultar incluso aburrido, pero ayer encontró el equilibrio perfecto. Gracias a un setlist que mira hacia el futuro más que al pasado, incluyendo temas como ‘Tumbado En El Jardín Viendo Atardecer’ o ‘1000CANCIONES’, y a una producción más sólida y cautivadora, Senra demostró que quiere ser “algo mejor” que un cantante.

- Publicidad -

Senra tampoco dejó de lado temas clásicos de su discografía como ‘No Me Sueltes Más’ o ‘Ya No Te Hago Falta’, con el que terminó el show guitarra en mano y tumbado a la pachorra en un sofá. Además, añadiendo un elemento novedoso a través de unos samples vocales que han conseguido refrescar su conocido catálogo. Por si fuera poco, este también estrenó un tema inédito, el primero de los dos que habría durante el resto de la noche.

Se trataba de otro inclasificable tema con influencias de dance, tecno y jersey club, como ya encontrábamos en ‘Boy’s a Liar Pt. 2’ de PinkPantheress o ‘Just Wanna Rock’ de Lil Uzi Vert. El estribillo va así: “Yo no soy uno de esos gatos, yo nunca lo regalé, pero tan fuerte que conectamos, que será la primera y no la última vez”. Es cierto que temas como ‘Nos Dará Alas’ o ‘La Cura’ no sonaron, pero lo que recibimos fue mejor.

- Publicidad -

Ya sabemos que Lori Meyers es una apuesta más que sólida en cualquier festival y ayer no fue diferente. Un show cañero, sin parones, lleno de himnos como la siempre revitalizadora ‘Emborracharme’ y adornado con su set de luces característico, emulando una ciudad futurista. Una de las grandes sorpresas de la noche fue el debut en vivo de ‘Un Último Baile’, que incluso fue presentado por Noni como un tema “nuevo”, sacado del LP ‘Espacios Infinitos’ (2021). Una fusión de funk y rock que podría recibir una segunda vida en los directos de los granadinos. Al menos, es lo que se merece.

Junto a los granadinos, Love of Lesbian disfrutaron de la mayor concentración de público de la noche, con un mar de gente que abarcaba todo el espacio de los dos escenarios principales. Se trataba del primer concierto de Santi Balmes tras ser operado de una hernia y avisó diciendo que no se iban “a mover mucho”. 50 minutos más tarde, Balmes ya se había quitado la camiseta, pese al frío de la noche, llegando a hacerse un Marilyn Monroe con el aire que salía del humo del escenario durante ‘I.M.T.’.

Esta última se la dedicó a “todas aquellas personas que no han follado desde la pandemia”, y no fue la última dedicación del set. Balmes mencionó a El Columpio Asesino y a Izal, entre otros, antes de tocar ’60 Memorias Perdidas’, en honor “a todos los grupos que nos han abandonado”. Como quien dice “hágase la luz”, Balmes pidió a su público “que salga la magia” en los momentos claves del show: ‘Noches Reversibles’, ‘Belice’, ‘Incendios de Nieve’, ‘Fantástico’… Y los asistentes no defraudaron, coreando todo lo que hiciese falta.

“Si hay alguien que se ofende con el uso de nuestra libertad, por favor, diríjase inmediatamente a la salida más cercana”, se podía leer en la pantalla antes del momento más memorable de la noche con Zahara y su absorbente rave. Compartiendo escenario con Manuel Cabezalí y Martí Perarnau IV, el 50% de _juno, Zahara ofreció el gran espectáculo de la noche, con una puesta en escena, coreografía e iluminación digno de ser llevado a salas.

Sonaron todas las canciones amadas por los fans de la andaluza como ‘berlin U5’, que dio fin a la rave por todo lo alto, o ‘MERICHANE’, pero convertidas en ofrendas a “la diosa del tecno”. Este show ofrece los bajos más potentes que he escuchado en un concierto, la contagiosa energía de Zahara y sus acompañantes sobre el escenario y, sobre todo, una gran experiencia que acaba siendo superior a las propias canciones. Da igual que no hayas escuchado nunca a Zahara, esto merece igual la pena.

Esta rave también es el único lugar donde puedes escuchar ‘ESTO NO ES UNA CANCIÓN POLÍTICA’, estrenada por primera vez el pasado 1 de abril en el Zeid Fest de Bilbao. Esta comienza con una breve historia en la que Zahara se encuentra en un tren y ve a alguien darle like a una foto suya. Lo que sigue es una de las letras más punzantes que ha escrito Zahara nunca. Una pequeña muestra: “Esto no es una canción política, no voy a hablar de drogas ni de religión, ni de libertad de expresión, porque la libertad de ir a los bares es mucho más importante”. Como si de una película se tratara, los créditos aparecieron al final del espectáculo.

Y todavía le tocaba el turno a Carolina Durante, cuyo concierto se resentiría tras comenzar a las 2:35 de la mañana, y todavía más después del petardazo de Zahara, que realmente se sintió como el clímax. Aunque una parte importante de la gente hubiese abandonado ya el recinto a estas alturas, la actuación de Carolina Durante se puede considerar un éxito.

La espontaneidad de Diego Ibáñez como vocalista y showman al mismo tiempo es remarcable, bailando totalmente desinhibido, con unos movimientos dignos de Ian Curtis en Joy Division. Por no hablar de sus simpáticos comentarios, como cuando prometió acabar “rápido” por lo avanzada que estaba la noche o cuando afirmó que “a veces me creo que hacemos death metal y hacemos pop”.

‘Joder, No Sé’, ‘Espacío Vacío’, ‘Perdona (Ahora Sí Que Sí)’ y, por supuesto, ‘Cayetano’ fueron los temas mejor recibidos por el público. Sin embargo, dio un poco de pena la gran cantidad de gente que se fue en cuanto cantaron esta última. Aun así, los fans de verdad resistieron hasta casi las 4 de la mañana, cuando finalizaron con ‘Casa Kira’ y ‘Las Canciones de Juanita’. Dos pequeñas joyas para despedir el sólido comienzo de SanSan 2023.