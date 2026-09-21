Muere en rehab Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, ha muerto este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación, según los registros del forense del condado de Los Ángeles. La causa de la muerte no ha trascendido y la familia ha pedido privacidad.

Gerber empezó a trabajar como modelo con 15 años, tras fichar por IMG Models. Después apareció en campañas de Calvin Klein, Pepsi y Moschino y desfiló para esta última firma. También trabajó junto a su hermana Kaia Gerber, que el pasado agosto habló en Vogue de la década de lucha de Presley contra la adicción a las drogas.

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Gerber había hablado públicamente y sin tapujos sobre sus problemas de adicción. Kaia aseguró entonces sentirse muy orgullosa de la forma en que su hermano había decidido hablar de ellos. En 2019 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Su padre, Rande Gerber, es cofundador de Casamigos junto a George Clooney.