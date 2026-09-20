Ed Sheeran lee un mensaje de disculpa al retomar su gira

Nada más retomar su gira americana en Filadelfia, incluso antes de interpretar la primera canción, Ed Sheeran ha hablado sobre la polémica que ha inundado las redes esta semana: la expulsión de Macklemore de su tour como telonero, por parte de promotores y estadios, por apoyar en su show a Palestina mediante vídeos que mostraban el genocidio.

Todos los demás teloneros de la gira han abandonado a Sheeran en solidaridad con Macklemore y con Palestina, ha recibido fuertes críticas y Ed Sheeran no ha podido escurrir el bulto:

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«Esta semana he tenido que tomar decisiones difíciles, estoy cometiendo errores, y lo siento muchísimo. No quiero decepcionar a los fans y nunca he querido ser un músico activista, pero esto me ha puesto en medio de un importante debate. Ya no puedo ocultar más cómo me siento. Lo que está ocurriendo en Gaza es catastrófico».

Ed Sheeran ha tildado este asunto como «el tema político más complejo del planeta» y ha apelado a los atentados del 7-O: «Lo que sucedió en Israel en un festival de música el 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Me duele profundamente la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles y de niños, y la injusticia sistémica que estamos presenciando en Cisjordania no puede pasarse por alto».

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El artista ha tenido que contener las lágrimas cuando ha agradecido al público que le acompañara pese a todo. También ha añadido que se seguirá informando «para averiguar cómo contribuir de manera que ayude a las víctimas de estos tiempos terribles, y estoy escuchando y aprendiendo porque no sé lo suficiente».