Lady Gaga revela el nombre de su hija, nacida por gestación subrogada

TMZ confirma que Lady Gaga y Michael Polansky han tenido a su primera hija mediante gestación subrogada, es decir, que otra mujer gestó al bebé para la pareja. Es una práctica legal y regulada en California, aunque no se sabe quién gestó a la niña en este caso ni si hubo compensación económica de por medio.

Que Gaga y Polansky ya habían sido padres se sabía desde hace unos días, pero el medio estadounidense añade ahora este detalle y publica además el nombre completo de la niña: Rose Bean Polansky.

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Según TMZ, la bebé nació el pasado 9 de junio en Los Ángeles. No se sabe por qué Gaga y Polansky han optado por la gestación subrogada. Gaga ha hablado varias veces de la fibromialgia que padece, una enfermedad crónica que le provoca dolor y agotamiento.

El nombre de la niña parece contener varias referencias al universo de Gaga. ‘Rose’ podría aludir a ‘La Vie En Rose’, la canción que interpreta en ‘Ha nacido una estrella‘ y que también inspiró uno de sus tatuajes más conocidos.

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Más especulativo es el origen de ‘Bean’. Precisamente TMZ apunta a un posible guiño a Carl Bean, cantante y activista LGBTQ+ cuya canción ‘I Was Born This Way’ inspiró el título y el mensaje de ‘Born This Way’. Gaga y Polansky no han explicado públicamente el significado del nombre.