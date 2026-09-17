Rosalía termina LUX Tour, pero queda una incógnita

Rosalía se ha despedido este miércoles del LUX Tour en Miami. La cantante ha terminado así una gira de 57 conciertos en 17 países y ante unas 20.000 personas, con la actriz de ‘The Bear’ Ayo Edebiri como última invitada de su famoso confesionario. Rosalía ha reconocido tener «sentimientos encontrados» porque «por un lado sé que echaré de menos cantar estas canciones, pero también el punto y final es necesario para que pueda existir ese interrogante de qué es lo siguiente».

¿Y qué es lo siguiente? De momento sabemos que Rosalía volverá a Saturday Night Live el 10 de octubre y que acaba de recibir 8 nominaciones a los Latin Grammy, entre ellas Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año por ‘La Perla’. Los premios se celebrarán el 12 de noviembre en Las Vegas y todavía quedan por conocer las nominaciones a los Grammy anglosajones, donde ‘LUX’ también parte como uno de los discos importantes de la temporada.

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Es momento de rescatar aquella incógnita en forma de canción inédita que sonó de fondo durante el LUX Tour pero que Rosalía no ha presentado oficialmente ni ha incorporado al repertorio como tal y que, además, era un dueto con un vocalista masculino cuya identidad hoy por hoy desconocemos. Ahora que la gira ha terminado, queda por saber si aquella canción saldrá finalmente o no. ¿La presentará en Saturday Night Live? ¿Habrá algún último movimiento alrededor de ‘LUX’ antes de que Rosalía dé por terminada esta etapa?

#LUXTOUR #ELAMANECER #MONTERREY #lookrosalia ♬ sonido original – ROSALÍA MÉXICO @look.rosalia La canción inédita de ROSALÍA continúa sonando durante el LUX Tour, llegando también al público de Monterrey, México. Tras interpretar “CUUUUuuuuuute”, la artista vuelve a introducir un fragmento de esta esperada canción inédita, que los fans han bautizado como “El Amanecer” y que se ha convertido en uno de los momentos más comentados desde entonces. El fragmento aparece como una transición dentro del show y, pese a que ROSALÍA todavía no ha anunciado oficialmente su lanzamiento ni ha confirmado el título de la canción, su presencia recurrente durante la gira ha aumentado la expectación entre sus seguidores. Desde las primeras apariciones del tema en el LUX Tour, los fans han ido recopilando diferentes fragmentos y detalles de la canción, esperando que pueda formar parte de un futuro lanzamiento de la artista. En Monterrey, ROSALÍA volvió a reproducir este fragmento ante el público mexicano, manteniendo viva la expectación de su actual era. Vídeo: @paterpina vía TikTok. © Todos los derechos reservados. #ROSALÍA

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La cuestión de la canción inédita puede tener sentido aunque ‘LUX’ no haya sido concebido como una fábrica de singles, porque el disco se ha movido en terrenos bastante alejados del pop mainstream, apostando por la música clásica como vehículo pop. No tiene sentido comparar ‘LUX’ con los últimos trabajos de Bad Bunny o Karol G porque artísticamente no es lo mismo.

Aun así, los datos permiten ver una diferencia entre el éxito del álbum y el de sus canciones: ‘LUX’ llegó al número 1 en Austria, Suiza, Portugal y Bélgica, al número 2 en Francia y Alemania y al número 4 de Billboard 200 y en Reino Unido. El álbum también ha obtenido certificaciones en hasta 8 mercados, entre ellas 6 Platinos en España, 3 Platinos en Portugal y Oro en Francia, Italia, Bélgica, México y Países Bajos, además de Plata en Reino Unido.

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‘La Perla’ ha sido la gran excepción en cuanto a singles, llegando al número 1 de la lista oficial de singles en España y Argentina. También ha conseguido certificaciones importantes en España, México, Portugal y Francia. Es un éxito claro, aunque no ha alcanzado la dimensión internacional de ‘DESPECHÁ’ o ‘BESO’. ‘La Perla’, de hecho, llegó al número 82 del Billboard Hot 100 estadounidense. ‘Berghain’ fue al revés: llegó al número 36 en Reino Unido, pero no entró en el la lista americana.

‘LUX’, en cambio, ha estado por todas partes, desde aquella presentación sorpresa en Callao hasta ‘Berghain‘ en los BRIT Awards, pasando por las polémicas alrededor de Picasso y sus declaraciones sobre feminismo y por una sucesión de apariciones que han mantenido el disco en la conversación durante meses. Su confesionario, por el que han pasado desde Chappell Roan hasta Rojuu, ha dejado además un reguero de titulares casi diario.

Hay que hablar también del éxito de la gira, claro, porque el LUX Tour ha agotado entradas en numerosos territorios y ha obligado a añadir fechas en mercados como Estados Unidos, Reino Unido y Latinoamérica. El público ha comprado, por tanto, mucho más que una serie de canciones: ha comprado ‘LUX’ como álbum y como espectáculo; ha comprado el conjunto.

El particular éxito de ‘LUX’ es que Rosalía ha conseguido convertir en un acontecimiento pop internacional un disco básicamente alternativo. Pero también es cierto que el álbum no ha producido, al menos de momento, una canción que se haya independizado del álbum para convertirse en un hit global del tamaño de sus grandes singles anteriores. Con SNL, los Latin Grammy y los Grammy todavía por delante, queda por ver si esa canción puede aparecer todavía. Y si, después del rodaje de ‘Wet’, previsto para «principios de 2027», incluso habrá tiempo para seguir presentando el álbum en festivales.

