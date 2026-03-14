Rosalía ha publicado un vídeo en TikTok en el que pide disculpas por sus recientes declaraciones sobre Picasso en una entrevista, en las que parecía poner en duda las acusaciones de maltrato contra el pintor.

En una charla con la escritora Mariana Enríquez, grabada en Buenos Aires, Rosalía aseguraba que ella “separa obra y artista” y razonaba que no se percibía con derecho a juzgar las acciones de Picasso a partir de las experiencias de otras personas, señalando: “A saber si es cierto todo lo que se dice”.

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Rosalía pide perdón en su comunicado por haber opinado sin conocer esta información y explica que, aunque era consciente de que Picasso había sido un hombre “muy tremendo”, ignoraba que hubieran existido casos reales de maltrato.

“Tenéis toda la razón y os doy las gracias por hacérmelo saber”, explica la artista en el vídeo, en el que indica que expresó esa idea después de un largo día de entrevistas y promoción.

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En el vídeo, Vila Tobella reconoce que se toma la experiencia como un aprendizaje, en el sentido de que “es importante no hablar de según qué temas cuando no se tiene suficiente conocimiento”.

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Además, Rosalía ha aprovechado su intervención para aclarar sus polémicas declaraciones sobre el feminismo, que expresó meses atrás en un programa de televisión, en las que evitaba describirse a sí misma como feminista y aseguraba no sentirse representada “por ningún ismo”.

La cantante, autora de discos inequívocamente feministas como ‘El mal querer’ o ‘LUX’, subraya el feminismo de su trabajo y de su propia manera de existir en la industria musical, y critica la “polarización” de las redes. No obstante, reconoce que ha preferido no posicionarse por temor a no “representar” el feminismo a la perfección.