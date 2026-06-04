Muere Marjane Satrapi, autora de ‘Persépolis’

Marjane Satrapi, autora del enormemente popular cómic ‘Persépolis’ y cineasta, ha fallecido a los 56 años, según recoge la prensa francesa a partir de un comunicado enviado por su familia a la agencia AFP. En él se lee: “Marjane Satrapi falleció de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”. Ripa, actor, guionista y productor, murió en abril de 2025.
Satrapi deja una de las obras más influyentes del cómic contemporáneo. ‘Persépolis’ cuenta su infancia en Teherán y el impacto del cambio político en Irán tras el derrocamiento del Sha en 1979 y la llegada de la República Islámica. El cómic fue adaptado al cine en 2007 junto a Vincent Paronnaud, una versión que acabó logrando una histórica nominación al Oscar a mejor película de animación.
Tras años alejada del cómic, Satrapi regresó en 2023 con ‘Mujer. Vida. Libertad‘, un proyecto colectivo con autoras iraníes en el que también participaron nombres como Paco Roca o Joann Sfar -una especie de “brigada internacional” del cómic, como lo definió ella misma-. El libro abordaba las protestas surgidas tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, asesinada por la policía de la moral por llevar mal colocado el velo.