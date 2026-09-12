Pink aclara la polémica con Macklemore y su «Palestina libre»

Pink ha respondido a las críticas recibidas después de compartir un mensaje que cuestionaba el discurso de Macklemore durante su actuación como telonero de Ed Sheeran en Nueva Jersey. El rapero había terminado su intervención gritando «Free Palestine» y diciendo que quería que sus palabras llegaran hasta Gaza y Cisjordania ocupada.

Pink compartió un mensaje de StopAntisemitism que acusaba a Macklemore de utilizar «propaganda antiisraelí» y pedía que se disculpara. La publicación levantó una ola de críticas contra la cantante, que ahora ha explicado su posición en un largo mensaje en redes, según recoge Rolling Stone.

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«Un repost no es una declaración», ha escrito Pink, que reconoce que compartió el mensaje sin estar de acuerdo con todas sus palabras. También ha aclarado que no estaba cuestionando el derecho de Macklemore a decir «Free Palestine». Lo que le alarmó, explica, fue el contexto de su actuación: el rapero pronunció el discurso ante un estadio lleno de familias mientras se mostraban imágenes violentas de la guerra en las pantallas. «No puedes decidir por nosotros», ha escrito Pink, en referencia a los judíos presentes en el concierto.

Pink recuerda además que su relación con Macklemore ha cambiado con los años. Menciona que era fan en la época de ‘Same Love’ (2014), pero critica el disfraz que el rapero llevó meses después y que fue interpretado como una caricatura antisemita, por el que posteriormente pidió disculpas.

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Pink, que se identifica como judía, insiste en que no habla en nombre de Israel ni de ningún Gobierno. «Hamas es una organización terrorista», ha escrito, al tiempo que afirma que los palestinos merecen «un futuro que respete su humanidad y sus aspiraciones» y que proteger la vida de los civiles debe ser prioritario.