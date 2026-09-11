Charli xcx excluye España de su gira europea

Al igual que Stevie Wonder con su celebración de ‘Songs In The Key Of Life’, Charli xcx tampoco pasará por España en la gira europea de ‘Music, Fashion, Film’. De hecho, no es que pase por demasiados sitios. La artista británica estará un mes, febrero de 2027, de gira por Europa.

Charli xcx solo presentará su último disco en seis ciudades europeas, al menos como parte de la gira oficial: Dublín, Glasgow, Manchester, Londres, Ámsterdam y París. En todas ellas estará acompañada de Audrey Hobert, invitada especial de la gira: «Lista para traeros este espectáculo que tanto amo», ha escrito Charli en Instagram.

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Para acceder a la preventa de entradas, los usuarios se pueden registrar en la página web oficial de la artista hasta el 15 de septiembre. La preventa se realizará durante los dos siguientes días, 16 y 17 de septiembre.

Fechas europeas de Charli xcx:

13 de febrero – Dublín

15 de febrero – Glasgow

17 de febrero – Manchester

19 de febrero – Londres

22 de febrero – Ámsterdam

24 de febrero – París