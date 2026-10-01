Irene Montero critica a Lady Gaga por su gestación subrogada

Irene Montero prepara su candidatura a las próximas elecciones generales y acaba de pasar por ‘Dos gays sin hetero’, el pódcast de Xabi Zubillaga y Mario Temiño. El programa, centrado en conversaciones sobre política y colectivo LGTBIQ+, cuenta también en este episodio con Estrella Xtravaganza, recién convertida en artista internacional tras su paso por ‘Drag Race Down Under vs The World’.

Uno de los temas que salen durante la charla (a partir del 35:32) es la polémica de Lady Gaga y la gestación subrogada. A Montero le preguntan cómo ve que personas famosas que han estado tan cerca del colectivo LGTBIQ+ puedan protagonizar de repente noticias como esta. «Ha sido muy doloroso». Gaga, dice, es «una referencia para mucha gente queer, LGTBQ, feminista, gente de vanguardia».

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Montero explica que está «muy en contra de la explotación reproductiva» y que le molesta especialmente que este asunto se plantee como algo relacionado con las personas LGTBIQ+, cuando, según ella, la mayoría de quienes recurren a la gestación subrogada son parejas heterosexuales con mucho dinero. Para Montero, el problema está en un sistema en el que «parece que todo es comprable» y en el que los cuerpos de las mujeres pueden acabar siendo «manoseables, violentables y comprables».

La exministra de Igualdad recuerda además que durante su etapa en el Gobierno se reconoció la gestación subrogada como una forma de violencia reproductiva contra las mujeres. Y pone sobre la mesa su propia experiencia como madre de dos niños prematuros: «Un embarazo puede ir bien o puede ir no bien. Yo he sido madre de dos niños prematuros e hice un parto con 25 semanas». También critica las condiciones que pueden aparecer en estos contratos, desde lo que puede comer la gestante hasta dónde puede vivir, sus rutinas o incluso cuándo puede acostarse.

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Estrella Xtravaganza coincide con la crítica y recuerda que Gaga «es americana» y que en Estados Unidos se ha normalizado la idea de que el dinero permite acceder a un bebé. También apunta que el hecho de que una artista haya hecho muchas cosas bien no significa que no se la pueda criticar cuando hace algo que consideran mal. Montero hace aquí una distinción entre criticar y cancelar: «Puedes ser crítica sin necesidad de cancelar». Para ella, el foco debería estar en cambiar las reglas de un sistema que permite convertir la reproducción en un negocio: «No todo tiene que estar sometido a las reglas del negocio, y tener un hijo no es un derecho».

