Backlash a Slipknot por anunciar gira con Marilyn Manson

Por si hacía falta recordarlo: no, Marilyn Manson no ha sido cancelado, si es que tal cosa era realmente posible. Sigue girando con total normalidad, de hecho acaba de tocar en España y, aunque sus últimos discos han tenido bastante menos repercusión, él no ha dejado de trabajar. Ahora se suma a una de las grandes giras de estadios de 2027, la de Slipknot. Estará en Wembley y en varias fechas de Sudamérica.

Bastantes fans de Slipknot están en desacuerdo. La BBC cuenta que miles de personas han respondido al anuncio en Instagram y que algunos seguidores de toda la vida aseguran que no comprarán entrada. «Me habría encantado ver esto, pero literalmente no hay nada que pudierais hacer para conseguir que mi dinero acabara en los bolsillos de Manson», escribe uno. Otro lo define como «una decepción enorme» y dice que no irá. NME recoge además a otro fan que pregunta: «¿Manson? ¿En serio?».

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NME recoge más reacciones negativas. «Como el mayor exfan de Manson del mundo, ¿¿¿QUÉ DEMONIOS??? Esto es muy decepcionante», escribe uno. Otro dice: «Supongo que nunca volveré a veros en directo ni a apoyar más al grupo, y es una pena porque he sido fan toda la vida». «Chicos, ¿Manson? ¿En serio?», pregunta otro. Y hay quien directamente asegura que no estará en Wembley mientras Manson forme parte del cartel.

No todo el mundo piensa igual. También hay fans que están encantados con la elección y uno señala que Slipknot y Manson tienen «una enorme coincidencia de público», por lo que le parece «el telonero perfecto». El rechazo viene sobre todo por las acusaciones de abuso que varias mujeres han hecho contra Manson desde 2021, entre ellas Evan Rachel Wood. Incluso Phoebe Bridgers y Ellie Roswell de Wolf Alice contaron sus oscuros encuentros con él. Manson siempre ha negado las acusaciones y ha dicho que sus relaciones íntimas fueron consentidas.

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En los tribunales, algunas cosas se han cerrado y otras siguen. Manson llegó a un acuerdo con Wood en 2024 y pagó sus gastos legales, mientras que la investigación penal de Los Ángeles terminó en 2025 sin cargos: la fiscalía dijo que los posibles delitos de violencia doméstica habían prescrito y que no podía demostrar las acusaciones de agresión sexual más allá de toda duda razonable. El caso civil de Ashley Walters, su antigua asistente, sigue adelante y está previsto que llegue a juicio en 2027.