Reabierto un caso contra Marilyn Manson

Un año después de que la Fiscalía de Los Ángeles decidiera no presentar cargos por abuso sexual contra Marilyn Manson, un tribunal ha reabierto una demanda civil presentada por su ex-asistente Ashley Walters, informa Deadline. Walters acusa a Brian Warner (nombre real de Manson) de acoso sexual, abuso, agresión sexual, daño emocional intencional y despido injustificado, acusaciones que el músico ha negado en todo momento.

Gracias a una nueva ley de California que amplía el plazo para reactivar demandas por agresión sexual de personas adultas cuyo tiempo legal había expirado, Walters logra reabrir su caso, presentado originalmente en 2021 y basado en hechos ocurridos entre 2010 y 2011.

- Publicidad -

El caso de Walters había sido rechazado en varias ocasiones por falta de pruebas y por haber sido presentado demasiado tarde. Gracias a la nueva ley, la demanda podrá ser reconsiderada. Mientras, Marilyn Manson continúa su carrera. De hecho, el pasado mes de noviembre visitó España para presentar su último disco, ‘One Assassination Under God – Chapter 1’.

La defensa de Walters ha celebrado la decisión judicial y subrayado que la nueva legislación ya en vigor impide que los abusadores se amparen en la prescripción de los delitos. Sin embargo, el abogado de Manson ha expresado sus «dudas» de que la demanda llegue a algún lado, y ha recordado que la fiscalía ya había rechazado presentar cargos penales.