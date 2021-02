Phoebe Bridgers y Ellie Rowsell de Wolf Alice cuentan sus malas experiencias con Marilyn Manson

Continúan las acusaciones hacia Marilyn Manson por abusar sexualmente de otras mujeres. Ellie Rowsell, cantante de Wolf Alice, una de las bandas de rock más queridas actualmente en Reino Unido, pues han estado dos veces nominados al Mercury Prize, la segunda de las cuales ganaron, ha acudido a Twitter para revelar que Brian Warner -cantante de la banda- le grabó por debajo de la falda con una cámara pequeña durante un festival.

«Conoció a Marilyn hace unos años en un festival, entre bastidores», ha escrito la artista. «Cuando me percaté de que sus elogios hacia mi mano eran cada vez más exagerados, empecé a sospechar de su comportamiento, y me quedé de piedra cuando miré hacia bajo y vi que me estaba grabando por debajo de la falda con una GoPro». Rowsell cuenta que Warner jamás pagó consecuencias por este acto inapropiado y que su mánager quitó hierro al asunto diciendo que «lo hace todo el tiempo». La artista entonces comparte la siguiente reflexión: «si hace esto todo el rato, ¿por qué demonios sigue siendo cabeza de cartel de festivales después de tantos años? ¿Por qué perdonamos a los misóginos a causa de su éxito? Las mujeres deben sentirse seguras en un mundo tan dominado por los hombres como la industria de la música».

En otro mensaje, Rowsell se refiere al comunicado emitido por Warner en el que este niega las acusaciones de abusos y argumenta que todas sus relaciones sexuales siempre han sido consensuadas. La artista explica: «No estaba segura de contar esto pero Manson asegura que todas sus relaciones fueron en mutuo acuerdo, y yo creo que él no sabe qué significa el concepto de «consentimiento» si va por los festivales grabando las faldas de las mujeres».

Otra artista que ha hablado sobre Manson recientemente ha sido Phoebe Bridgers, autora del excelente ‘Punisher‘. La artista ha contado que visitó la casa de Warner con unos amigos cuando era adolescente y que el músico se refirió a una de sus habitaciones como la «habitación de las violaciones». Bridgers recuerda el comentario le pareció «horrible» pero lo atribuyó al sentido del humor del artista, e indica que dejó de ser fan de Manson en ese momento. Además, añade que todo el equipo de Manson era cómplice de su comportamiento abusivo: «el sello lo sabia, la agencia de management lo sabía, la banda lo sabía: que todos ellos se distancien de Manson ahora y pretendan estar sorprendidos y horrorizados es patético de cojones».

Como hemos informado, Manson ha sido expulsado de su sello después de las acusaciones de abusos sexuales y «terrorismo psicológico» vertidas hacia él, entre las cuales se incluye una acusación de violación.