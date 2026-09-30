Patti Smith, Marilyn Manson, Bad Religion, Wilco… en Azkena

Azkena Rock Festival celebrará su 25ª edición los días 17, 18 y 19 de junio de 2027 en Mendizabala (Vitoria-Gasteiz). La idea es «celebrar 25 años de rock and roll», para lo que contarán con cabezas de cartel como Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash y Wilco.

La noticia de la inclusión de Marilyn Manson en este cartel llega un día después del polémico anuncio de su gira con Slipknot, que ha decepcionado a algunos fans de estos por las acusaciones de abusos que Marilyn Manson ha recibido durante los últimos años. La Wikipedia recopila el recorrido legal de su colección de demandas y denuncias, un auténtico circo de causas desestimadas, cerradas y en algún caso, vueltas a abrir, por como esta por una nueva ley en California.

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La organización defiende a Marilyn Manson como «el reverso más oscuro y teatral del rock de finales del siglo XX» e indica que «El «Reverendo» desatará en Mendizabala su magnetismo escénico mediante un metal industrial desafiante y distorsionado, respaldado por una actitud salvaje y obras cumbre como Antichrist Superstar«.

Otros artistas que actuarán en Azkena son Dave Alvin & The Guilty Ones, Beth Hart, Billy Talent, John García, Billy Bragg, Michael Monroe plays Hanoi Rocks, Rival Sons y The Waterboys, entre muchos otros, hasta conformar un total de 60 artistas.

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La organización informa de que Trashville volverá a desplegar el lado más salvaje e impredecible del festival y Mendizabala estrenará «Strawhouse», un nuevo escenario rústico que albergará actuaciones acústicas de raíces folk, country y blues.

La venta exclusiva para asistentes de anteriores ediciones de ARF y la venta general a precio promocional ya están disponibles en azkenarockfestival.com. También puede adquirirse el Bono Gaztea (para menores de 24 años), y el Bono Cuadrilla (6 bonos a precio reducido). En esta edición seguirá disponible la opción de compra a plazos y la entrada será gratuita para menores de 14 años. El festival mantendrá el servicio de autobuses para llegar y salir del festival, ofreciendo viajes organizados desde ciudades cercanas como Altsasu, Arrasate, Barakaldo, Bilbao, Burgos, Donostia, Errentería, Getxo, Irún, Miranda de Ebro, Pamplona, Portugalete, Rentería y Zarautz.