La reedición de ‘Britney 25’ debería traer inéditas

Britney Spears, ya ex cantante y ex performer, vendió recientemente su catálogo a Primary Wave y parece que el material empieza a moverse. Si clásicos de Spears no paran de aparecer en anuncios y series, ahora alguien ha decidido reeditar el tercer disco de la artista, ‘Britney’, por su 25 aniversario. El disco cumple 25 años el próximo 6 de noviembre y ese mismo día saldrá la reedición.

El disco, que contiene ‘I’m A Slave 4 U‘, ‘Overprotected’, ‘I’m Not a Girl, Not Yet a Woman’ y ‘Boys’, era un batiburrillo de estilos supeditado a la película ‘Crossroads’ y es un clásico álbum de transición, donde Britney evoluciona desde su sonido teen pop hacia terrenos más urbanos y electrónicos.

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El disco se ha reeditado en los últimos años en vinilo, pero sigue habiendo una pregunta en torno a las supuestas inéditas que podría contener esta nueva edición. Sabemos que existen porque están documentadas y muchas de ellas se han filtrado en los últimos años.

Solo la inclusión de pistas inéditas daría sentido a la reedición. Hay que recordar que en ‘Oops!… I Did It Again‘ no se publicaron inéditas porque no existían: el disco se hizo deprisa y corriendo y se aprovechó todo el material disponible.

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Con The Neptunes, Britney grabó también dos supuestas baladas folk, ‘My Big Secret’ y ‘Baby Can’t You See’, que nunca nadie ha escuchado, mientras que en la parte más teen pop quedaron las filtradas ‘Am I a Sinner’, ‘When I Say So’ y ‘She’ll Never Be Me’. Según un insider de ATRL, esta última se publicaría la semana que viene, el 9 de octubre. También se conoce la existencia de ‘Bring Me Home’, descrita como un «breve interludio», y hay que recordar que el disco contó con tres bonus tracks publicados: ‘When I Found You’, ‘Before the Goodbye’ y ‘I Run Away’, todos disponibles en streaming desde hace rato.

Por otro lado, el misterio sigue rodeando aquellas baladas que Britney presentó en vivo en el Dream Within a Dream Tour pero que, aparentemente, nunca grabó: ‘Weakness’, ‘My Love Was Always There’, ‘You Were My Home’ y ‘Mystic Man’, todas escritas por Spears.

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Los rumores apuntan a que la reedición podría incluir también los conocidos remixes de ‘Boys’ y ‘Overprotected’ que se promocionaron con sendos videoclips y ya se incluían en diversos recopilatorios. Recientemente se ha lanzado en streaming un paquete con remixes de ‘I’m A Slave 4 U’.