Britney Spears vende su catálogo

Britney Spears ha vendido su catálogo musical por una gran suma de dinero, según confirma TMZ. Aunque la cifra exacta no se ha hecho pública, se estima que ronda los 200 millones de dólares, una cantidad similar a la del acuerdo que firmó Justin Bieber y que habría cerrado un “acuerdo histórico”.

Spears firmó la venta de su participación editorial el pasado 30 de diciembre a la editorial musical Primary Wave, informa el portal estadounidense, que ha tenido acceso a documentos relacionados con el acuerdo. Esta es la misma compañía que en 2020 adquirió el 80% del catálogo editorial de Stevie Nicks por 100 millones de dólares.

- Publicidad -

El catálogo musical de Spears incluye clásicos del pop como ‘Toxic’, ‘…Baby One More Time’, ‘Oops!… I Did It Again’, ‘Womanizer’ o ‘I’m a Slave 4 U’. Según TMZ, Spears está “contenta con la decisión” y la está “celebrando pasando tiempo con sus hijos”.

Spears no ha sido la compositora principal de la mayoría de sus canciones, pero sí es coautora de alrededor de 40 de ellas, incluidos éxitos como ‘Everytime’. Variety señala que es poco probable que la cifra que menciona TMZ incluya la venta de los derechos de nombre e imagen de Spears, a menos que la cifra sea «significativamente mayor» a la rumoreada.

- Publicidad -

Spears es solo uno de los muchos artistas que han vendido su catálogo a una editorial en los últimos años, una lista que incluye a Bruce Springsteen, Pink Floyd, Bob Dylan, Paul Simon, Queen, Neil Young, Shakira, KISS, Sting y Phil Collins.