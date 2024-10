Pink Floyd vende su catálogo por 400 millones de dólares

Después de años rumoreándose, Pink Floyd ha acordado la venta de sus derechos musicales y de nombre a Sony Music por un valor de 400 millones de dólares, aproximadamente, tal y como informa Variety.

La mítica banda británica de rock progresivo ha vendido todo su catálogo grabado y derechos de personalidad a Sony Music, tras años de disputas entre los integrantes, especialmente entre Roger Waters y David Gilmour. Los derechos de composición, por otro lado, se han quedado con los «miembros pertinentes de la banda».

- Publicidad -

Los derechos de nombre y personalidad, ahora propiedad de Sony, incluyen todo lo relacionado con el merchandising y los derechos cinematográficos. Naturalmente, el catálogo de Pink Floyd es uno de los más valiosos de la industria, por no hablar de su merchandising. Discos como ‘Dark Side of the Moon’ o ‘The Wall’ resultan tener algunas de las portadas más icónicas y reconocibles de la historia.