Leire Martínez ya no es «la niña que llora en tus fiestas»

Leire Martínez ha revolucionado el mundo del pop español con su primer single en solitario. Una sucesión de entrevistas sin prejuicios, llenas de humor y fuerza interior precedían la semana pasada a un pequeño torbellino de canción llamada ‘Mi nombre’.

La composición lograba colarse en el top 50 de lo más escuchado en Spotify España el día de salida, exactamente en el puesto 49. Tiene mérito porque la lista está plagada de reggaeton, sonido urban y sobre todo mucho featuring. Pero ‘Mi nombre’ tenía que ser una canción en solitario.

- Publicidad -

‘Mi nombre’, nuestra Canción del Día hoy, es un tema de autoafirmación, que solo puede estar dirigido a los miembros de La Oreja de Van Gogh. «Búscate a alguien que me sustituya / Ya lo hiciste una vez / Pero tú ya no podrás esconder más / Dos caras y un nombre». Y además, no oculta cierto sabor a venganza: «¿Dónde firmo para que te cobren las mentiras que tan bien escondes, pero que te volverán… gritando mi nombre?».

Leire ha elaborado esta canción con dos autores llamados Pedro Elipe y Marc Montserrat, a los que llegó a través de su sello, tras unas primeras sesiones con el cantautor Andrés Suárez. Así nos habló del proceso creativo en una entrevista con JENESAISPOP: «La parte de escribir la tenía muy clara y me veía capacitada para ello, pero estaba un poco bloqueada con el tema musical, con crear unas melodías. Ahí empecé a pedir ayuda a quien tenía alrededor. Inicialmente fue la oficina de management la que me dijo que conocían gente que escribe canciones y que me podían enseñar, dar pautas, lo que sea. Y así fue. Esta canción nace después de muchas conversaciones con Pedro y con Marc. Al principio, una de las cosas que más me costó fue exponerme y crear junto a gente a la que no conozco y de la que no sé nada. Yo necesité hablar y sentir que de alguna manera empezamos a conocernos mínima o máximamente».

- Publicidad -

Con ellos, se ha encargado de construir un tema que no tiene los recovecos imposibles que solían identificar los textos de Pablo Benegas y Xabi San Martín de LOVG, pero sí replica claramente sus trucos melódicos. Un tema pop-rock 100% La Oreja de Van Gogh que contiene una referencia a ‘El último vals’ («bienvenido a este lugar») y recuerda muchísimo a ‘La niña que llora en tus fiestas’. Solo que, claro, Leire, ya ha llorado lo suficiente.

Opina en nuestro foro de Leire Martínez.