RAYE no sale con Michael B. Jordan, pero sí trabaja

RAYE se presentó en los VMAs este domingo y, antes de actuar, tuvo que responder a los rumores sobre Michael B. Jordan. En redes circula incluso una foto falsa de ambos besándose, después de que les vieran juntos en Six Flags Magic Mountain, California.
«No, solo somos amigos a los que les gustan las montañas rusas», ha declarado RAYE. Eso sí, sí trabajan juntos en un proyecto secreto. «Técnicamente no puedo hablar de ello porque podría meterme en problemas», ha contado, sin soltar más.
Mientras tanto, la búsqueda de marido sigue siendo una cuestión seria para RAYE. Tanto que mantiene su particular «huelga» de álbumes: no piensa empezar su tercer disco, provisionalmente titulado ‘And Then She Falls in Love’, hasta enamorarse. «Me niego a escribir una sola canción» para él hasta encontrar a su persona, ha llegado a decir.
En agosto explicó en TODAY que está cansada de escribir desde el mismo sitio: «Esto no funcionó», «esto es una mierda» o «estoy sola». «Estoy muy aburrida de esa perspectiva», dijo. Así que, de momento, ni novio actor, ni marido, ni tercer disco.
Os recordamos que ‘This Music May Contain Hope‘ es uno de los discos del año y uno de los grandes candidatos a lo Grammy. Su último single ha sido ‘Joy‘.