RAYE declara el estado de alegría en la exultante ‘Joy’

Ya fuera de la lista de álbumes británica, el enorme ‘This Music May Contain Hope‘ de RAYE debería resucitar en Navidad. Material tiene de sobra: entre las baladas, nosotros apostaríamos por ‘I Know You’re Hurting’. Entre las animadas, ella ya ha elegido la eufórica y alegre ‘Joy’.

El tema que une a RAYE con sus dos hermanas, Amma y Absolutely, ambas cantantes y también coristas de su gira, es un dechado de alegría de ritmo trotón, vientos muy Michael Jackson y sonido de inspiración Motown. Todo ello combinando coros gospel con un sample de ‘Damn Right I Am Somebody’ de Fred Wesley & The J.B.’s no tan fácil de ubicar.

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En ‘Joy’, que en la secuencia del álbum llega después de la larga tormenta, RAYE declara que ya no va a sufrir más y que ahora solo quiere alegría en su vida: después de toda la noche «llorando», por la mañana llega un nuevo día. La influencia gospel deja pasajes tan espirituales como «Cover me with Your feathers, Father / Shelter me with Your wings», aunque RAYE mantiene la universalidad del mensaje.

Con lanzamiento en Wikipedia anunciado en el pasado para el 22 de septiembre, una fecha que todavía no ha llegado, ‘Joy’ ya cuenta, eso sí, con su propio videoclip, que te arranca una sonrisa desde los primeros segundos.

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El vídeo, protagonizado por RAYE y sus hermanas, sigue al trío por Londres a bordo de la «Joymobile», sorprendiendo a distintas personas con girasoles y capturando sus reacciones. ‘Joy’ es una descarga eléctrica en forma de canción, una inyección de alegría que llega justo cuando ‘This Music May Contain Hope’ más la necesita.



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