Pink dice «Awful» al mensaje propalestino de Macklemore

Según medios como Yahoo, Pink ha criticado el apoyo a Palestina mostrado por Macklemore durante los conciertos de Ed Sheeran en Nueva Jersey. El rapero, que actuaba como telonero, apareció con una kufiya, gritó «Free Palestine» y mostró una bandera palestina en las pantallas del MetLife Stadium. Pink compartió poco después en Instagram un vídeo de la actuación publicado por la cuenta Stop Antisemitism y lo acompañó con un escueto «Awful» («Horrible»).

En el texto que acompañaba al vídeo, Stop Antisemitism acusaba a Macklemore de hablar de un «falso genocidio» cometido por Israel, de convertir «un evento mainstream en una pesadilla política contra el Estado judío» y aseguraba que Ed Sheeran debía disculpas y reembolsos al público.

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Macklemore actuó como telonero de Ed Sheeran los días 4 y 5 de septiembre. «Una gran parte de la razón por la que quería hacer esta gira era poder plantarme en estadios como este y decir dos palabras que son muy importantes para mí: Free Palestine», dijo desde el escenario. También añadió que quería que esas palabras llegasen «hasta Gaza y Cisjordania» para que los palestinos supieran que no habían sido olvidados.

El rapero interpretó además ‘Hind’s Hall’, su canción de protesta de 2024, mientras se proyectaban imágenes relacionadas con Gaza. Su intervención provocó reacciones enfrentadas y el Israeli-American Council lanzó posteriormente una petición para pedir a Ed Sheeran que retirase a Macklemore del resto de la gira.

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La Story original de Pink ya no está disponible en Instagram, aunque Yahoo y el medio conservador proisraelí Israel Hayom han recogido su contenido y se han difundido capturas que han desatado la polémica en redes.

Pink no ha respondido directamente a la polémica más allá de ese «Awful», pero está echando la tarde hoy compartiendo otros stories con mensajes aparentemente dirigidos a sus críticos, como «no soy para todo el mundo y eso me ha ahorrado mucho trabajo», «que le guste a todo el mundo es trabajo de payaso», «no dejes que los idiotas arruinen tu día» o «si quieren pintarte como la villana, entonces posa». P!nk no ha confirmado que estas últimas publicaciones se refieran a Macklemore o a esta polémica, aunque lo parece.

P!nk reshared pro-Israel group’s post demanding Macklemore apologize for his “Free Palestine” message and denying that Israel is committing genocide. pic.twitter.com/0707MvM5Dn — Buzzing Pop (@BuzzingPop) September 7, 2026