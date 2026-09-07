ADÉLA / PRIMA

Conocimos a ADÉLA con un EP llamado ‘The Provocateur’, en cuya portada la cantante eslovaca aparecía orinando de pie en la calle. Sus primeros singles, como el gamberro ‘SexOnTheBeat‘, explotaban esa faceta transgresora y sex-positive de la artista, pero su debut sugiere que la misión de Adéla Jergová ahora mismo es integrarse todo lo posible en el mainstream estadounidense.

No es un fenómeno nuevo para ADÉLA. Curiosamente, ya en su infancia, cuando escuchaba a ídolos como Lady Gaga o Beyoncé (tiene 22 años, nació en 2003), la joven bailarina, curtida en Moscú y después residente en Viena, decía que sus gustos musicales la habían «americanizado» y que en Europa se sentía fuera de lugar. En su éxito ‘Ain’t in LA‘ -un temazo muy parecido a ‘We Can’t Stop’ de Miley Cyrus- afirma que las «zorras más malas no están en Los Angeles». Algunas de ellas proceden de un país exsoviético.

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Hay algo de la primera ADÉLA en el primer single, ‘KGB’, que sobre una base house-pop hace un gracioso juego de palabras con las siglas de la agencia de inteligencia y policía secreta de la Unión Soviética. Pero el álbum en realidad bebe del R&B y el pop americanos hasta el punto de resultar algo anónimo, aunque las composiciones cumplen con nota y son bastante más agradables que las de KATSEYE, grupo en el que estuvo a punto de entrar.

Aunque hay más personalidad en una sola frase como «Just a little European girl, was plotting on my rise / Eighteen, immigrated, a star in the making» que en la mayoría de producciones del disco, las melodías de ‘Red Bottoms’ o la mencionada ‘Ain’t in LA’ son estupendas, siendo ambas dos de las producciones más urban. Después, la balada a piano ‘Hitachi’ demuestra la versatilidad de ADÉLA, resultando más bonita de lo que suele encontrarse en un disco de debut.

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El trap-pop de ‘Nicole Kidman’ corrobora la vigencia de este sonido tantos años después y cuenta con un crédito de Uffie. Ojalá el disco sonara igual de visionario que ‘Pop the Glock’, pero la participación de compositores habituales de la industria del pop como Blake Slatkin, Caroline Ailin o Julia Michaels contribuye a encajarlo de lleno en el industry pop actual, aunque no faltan buenas canciones.

Destaca especialmente el pop retro de ‘I’m the Man’, que habla de fluidez de género, y la muy Pussycat Dolls ‘Boys’ anima el ritmo en un disco bastante basado en medios tiempos, algo más flojo en el tramo final con cortes redundantes como ‘Therapy’ o ‘Marijuana’, donde ADÉLA se pregunta si es la «próxima Madonna». De momento, es la primera pop star eslovaca que probablemente le venga a la cabeza a cualquiera, y eso ya es un logro.