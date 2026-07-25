ADÉLA reivindica sus raíces a lo Miley en la inspiradora ‘Ain’t In LA’

ADÉLA ha hecho el anuncio oficial de su álbum debut con el lanzamiento de otro banger más. Después del pepinazo de ‘KGB’ y la salida de ‘Red Bottoms’, la cantante eslovaca ha homenajeado el ‘We Can’t Stop’ de Miley Cyrus con un inspirador temazo en el que reivindica sus raíces europeas. ‘Ain’t In LA’ es la Canción del Día.

‘PRIMA’ es el título del debut de ADÉLA, estará disponible el próximo 4 de septiembre y ya sabemos cómo suena su última canción. El parecido de ‘Ain’t In LA’ con el hit de Miley Cyrus es evidente en los primeros segundos del tema, con esa voz pitcheada y hedonista que habla sobre «subwoofers en el maletero» o encenderse el cigarrillo «con el propano». Esta es la primera capa de la canción: banger total.

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Sin embargo, lo que ADÉLA canta en los versos apunta a algo más personal, mencionando a una chica que «comparte habitación con su hermano pequeño» o que tiene a «Madonna en la pared al lado de Destiny’s Child». La artista ya sabía por aquel entonces que sus sueños «no viven en casa», antes de lanzarse al pegajoso estribillo.

Aunque ahora está viviendo en Los Ángeles, la artista se acuerda de su hogar en Europa y destruye «la mentira» que dice que para ser alguien hay que ir a la ciudad californiana. Antes de mudarse, ADÉLA era la prueba de que «las perras más malas no están en L.A.’.