RFTW: Tyla, Avalanches, Orville Peck, ADÉLA, Viva Belgrado…

Hoy 24 de julio salen dos esperadísimos discos, ambos de guitarras: los de Charli xcx y The Strokes. Otros lanzamientos largos destacados de la jornada los firman Tyla, Alex Cameron, Shania Twain, Nick Hakim, WILLOW o Rico Nasty.

Varios singles de hoy inauguran las nuevas eras de artistas como Victoria Monét, Orville Peck, Teenage Fanclub, Chelsea Wolfe o Protomartyr. Otros siguen avanzando sus discos ya anunciados, como The Avalanches, Paris Paloma, Viva Belgrado en plan The Cure, ADÉLA o Sam Smith.

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Hay single de U2 con Martin Garrix y, entre los macrolanzamientos de la jornada, hay que mencionar también los de Jennie, KATSEYE o Morgan Wallen. Uno de los duetos notables del día lo firman Shaboozey y Leon Bridges, junto al de Ouineta y Julieta.

En un plano medio, no tan mainstream, subrayamos los estrenos de 2hollis, Barry B, Daphni, Tami Tamako, 54 Ultra, Boy Harsher, Michael Medrano, Noname, el regreso de Claire Rosinkranz o ese MNEK que se aventura en solitario, una vez más.

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John Glacier evocando a una ‘Bond girl’ es otro de los lanzamientos destacados de hoy, junto a los nuevos temas de Lambchop, aespa, Marilia Monzón, FLO, Alba Farelo, bbno$ y muchos más, en otra jornada marcada por la disparidad de estilos.

