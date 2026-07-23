Teenage Fanclub anuncian disco y 12 fechas en España

Teenage Fanclub, el querido grupo escocés conocido por discos e himnos imperecederos del britpop de los 80 y 90 como ‘Bandwagonesque’, ‘Grand Prix’ o ‘Sparky’s Dream’, han anunciado el lanzamiento de su nuevo disco ‘Do Not Dare to Dream’ para el 9 de octubre y una gira de presentación que incluye nada menos que una docena de fechas en España, entre el 9 y el 17 de octubre.
El título del álbum funciona casi como una respuesta irónica al optimismo de taza motivacional. “Esos mensajes de ‘atrévete a soñar’ son un poco ridículos”, ha explicado Norman Blake. “No creo que el mundo funcione así”. La idea conecta directamente con el tono de ‘Nothing Lasts Forever’, por eso de que nada dura para siempre y conviene encontrar refugio en las pequeñas cosas.
Guitarras acústicas entrelazadas, órganos discretos y las inconfundibles armonías vocales de Teenage Fanclub vuelven a marcar el sonido de ‘Do Not Dare to Dream’. Por lo que se ha podido escuchar hasta ahora, el disco mantiene esa calidez tan característica del grupo, combinando letras introspectivas con su habitual optimismo.
El primer adelanto, ‘Day in the Sun’, es exactamente el tipo de guitar pop relajado y veraniego que uno espera de la banda. Las armonías vocales llevan el peso de la canción mientras la letra parece celebrar una felicidad encontrada casi por sorpresa: “Now that I’m here I won’t be walking away / I crossed that river yesterday”. No reinventa la rueda, ni parece que lo pretenda.
Gira española
Oct 4 – San Fernando (Cadiz), ES @ Teatro Las Cortes
Oct 5 – Sevilla, ES @ Sala Custom
Oct 6 – Granada, ES @ Teatro Caja Granada
Oct 7 – Murcia, ES @ Sala Mamba (Las Noches del Malecon)
Oct 9 – Santiago de Compostela, ES @ Sala Capitol
Oct 10 – Oviedo, ES @ Almacenes Kuivi
Oct 11 – Bilbao, ES @ Antzokia
Oct 12 – Zaragoza, ES @ Jardin de Invierno
Oct 14 – Pamplona, ES @ Zentral
Oct 15 – Madrid, ES @ Sala Wagon
Oct 16 – Valencia, ES @ Sala Moon
Oct 17 – Barcelona, ES @ Razzmatazz 2