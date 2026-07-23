Los lados B de Charli xcx son parte esencial de ‘Music, Fashion, Film’: por qué merecen la pena

Charli xcx está a punto de lanzar su nuevo álbum de estudio. Si no contamos la banda sonora de ‘Wuthering Heights’, el rockero ‘Music, Fashion, Film’ se trataría del sucesor de ‘brat’. A juzgar por los singles que hemos podido escuchar hasta ahora, este LP se trata de un volantazo total en la trayectoria de Charli: ya no estamos en la pista de baile.

La artista británica ha querido dar otra capa a su rollout lanzando -muy de estrangis- tres canciones extra como acompañamiento a ‘Rock Music’, ‘SS26’ y ‘Camera’. ‘Wink Wink’, sin embargo, ha venido sola. El razonamiento detrás de los emparejamientos, según la propia Charli, es que las canciones «son totalmente opuestas una de la otra, para encontrar la idea principal de ambas».

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Cada tema ha llegado con su vídeo y todavía no existe confirmación de que vayan a ser publicados en plataformas. De momento, las canciones son exclusivas de la cuenta de Instagram secundaria de Charli (actualmente privada) y de los vinilos de 7 pulgadas. Sin embargo, ella misma dio permiso para «piratear el audio» tras el primer adelanto. En este link podrás descargar los tres.

‘I Keep Thinking Bout You Every Single Day and Night’, ‘Playboy Bunny’ y ‘If You Take Away The Music Then What Has She Got?’ no son simples descartes. Charli explica que, a pesar de que no están en el disco final, este «no se habría convertido en lo que es sin ellas», cuenta en su último post. En este también promete que está «pensando en encontrar una forma de que las tengáis». Cuanto antes, mejor.

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‘I Keep Thinking Bout You Every Single Day and Night’

La otra cara de ‘Rock Music’, el single que dio comienzo a toda esta nueva era, es romántica e irónica. Charli cambia el caos y las guitarras glitcheadas de la canción principal por una balada construida solo con órganos, sin ningún atisbo de percusión, claramente complementándose en la parte sónica.

La letra, por otro lado, sí está en el cínico universo de ‘Rock Music’, con la británica preguntándose si podría «ser gay» («Venga va, mírame, seguramente no lo soy») o si simplemente quiere a su media naranja como su «mejor amigo». Charli, tan afilada como siempre: «Siempre me he preguntado si eras gay de verdad / O si era algo que decías por el bien de tu carrera».

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‘Playboy Bunny’

El hit oficial de los lados B. Solo hay que ver la diferencia en visitas en YouTube. Charli ya adelantaba en la publicación del tema que actúa «como un espejo» de ‘SS26’: «Hay elementos sónicos específicos que son totalmente contrarios y creo que eso es lo que la convierte en una gran acompañante», explicaba.

La influencia principal de la canción es el punk y esto se ve tanto en la música, siendo seguramente el tema más abiertamente rockero de esta era, y en la letra, simple y directa, pero también crítica con la industria: «Escribe una canción con una palabra / Escribe una canción como un eslogan / Escribe una canción e imprímela en una camiseta». Además, deja frases tan hilarantes como esta: «Toda mi música suena igual / Bueno, eso es porque la he hecho yo».

‘If You Take Away The Music Then What Has She Got?’

El último lado B es el más experimental. Charli xcx nunca había sonado tanto como Avril Lavigne, eso lo primero. Por otro lado, nunca había difuminado tanto la línea entre rock y electrónica. Paradójicamente, lo hace diferenciando muy bien las dos partes: ‘Take Away The Music’ es en esencia una canción de EDM, con su drop y sus chopeos, pero construida con los instrumentos que usaría cualquier banda en su local de ensayo.

La letra, que es básicamente el título, es un guiño a la percepción pública que tan a menudo se tiene de los artistas musicales, pero también se siente como la pregunta que se podría haber hecho Charli a sí misma antes de escribir ‘Camera’. La pregunta que plantea se responde con el nombre del disco.