Charli xcx dirige a Vincent Cassel en la obsesiva ‘Camera’

No contenta con tener a Steven Spielberg -además a de John Cale y Marc Jacobs- en la portada de ‘Music, Fashion, Film‘, Charli xcx dirige ahora a Vincent Cassel en el videoclip de ‘Camera’, el cuarto adelanto del disco que sale este viernes.

‘Camera’ es otro microsingle rockero de este disco que no será rockero en absoluto. Un sample de guitarra glitch, un beat rock y un estribillo deliberadamente repetitivo sostienen 2 minutos y medio de canción que no se hacen cortos y enganchan. No es mejor que ‘Wink Wink‘ ni ‘SS26‘ ni tan transgresora como ‘Rock Music‘, pero convence como cuarto single fiel a la filosofía de rock vintage de esta era.

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Las recientes incursiones de Charli en el cine inspiran una canción en la que fantasea con dejar el estudio por los rodajes «a los 34 años». ‘Camera’ es otra de esas composiciones en las que la británica convierte sus propias ralladas en material pop: aquí llega a plantearse «tirar su vida por la borda» para vivir experiencias nuevas y peligrosas como las que le ofrece la cámara de cine.

El mensaje de fondo es que la música se ha convertido en una especie de cárcel para Charli, sobre todo en el plano emocional y psicológico. Quizá la frase que mejor resume el tema sea «I don’t feel embarrassed even if I suck». En otros pasajes, Charli sugiere que el cine le permite acercarse más a su verdadero yo, precisamente porque le ofrece la posibilidad de fracasar sin miedo («Daring to fail and being ugly»). Irónicamente, la honestidad brutal sigue siendo su marca.

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En el último año, Charli ha rodado su propia película, ‘The Moment’, y se ha convertido en una presencia habitual en Hollywood gracias a papeles en ‘Erupcja’, ‘The Gallerist’, ‘I Want Your Sex’, ‘Sacrifice’, ‘Faces of Death’ y ‘100 Nights of Hero’. Visto el ritmo al que está encadenando proyectos, no nos extraña que le haya salido escribir esta canción.

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