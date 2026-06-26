‘Wink Wink’ tiene el vídeo más sexy de Charli XCX

El tercer avance de ‘Music. Fashion. Film’, el nuevo disco de Charli XCX, también dura 2 escasos minutos. Pero su vídeo, que por algo se lanza a la vez y desde ya es indisociable de la canción, completa lo que le pueda faltar a la composición.

‘Wink Wink’, nuestra Canción del Día hoy, es una grabación rockera, pero lo-fi, bastante Strokes o Stereo Total -que por algo fueron sus teloneros-, que acaba antes de que te des cuenta. Aunque su letra tiene bastante enjundia: Charli XCX se muestra sexy como nunca, asegurando que se tiró a tu padre, pero de bromi, o respondiendo una crítica de su amigo Rostam (ex Vampire Weekend).

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En un momento dice este «Guiño Guiño»: «mi amigo Rostam me dijo que vestía como una zorra, así que ahora compro en APC», en referencia a la sobria y recatada cadena francesa.

El vídeo dirigido por Aidan Zamiri es el que termina de poner la salsa en todo esto, con una Charli XCX que no puede parar de darse placer a sí misma en diferentes situaciones, bien esté en el campo, en un invernadero o leyendo un libro digital. Es su vídeo más sexy y colorido en una era que -recordemos- empezó muy en blanco y negro.

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Charli XCX ha sido noticia esta semana por acompañar a Madonna hasta dos veces en las fiestas de presentación de ‘Confessions II’ en París. También ha dicho que en su propio álbum hay una colaboración que no adivinaremos ni con 1000 intentos. Por si sirve de algo, la portada del largo -es un decir- es una instantánea de John Cale, Martin Scorsese y Marc Jacobs.



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