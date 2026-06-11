‘SS26’ es la pasarela «directa al infierno» de Charli XCX

Desde que, en los años 90, en plena edad de oro de las top models, George Michael reuniera en sus videoclips ‘Freedom! ’90’ y ‘Too Funky’ a algunas de las supermodelos más famosas del momento, la pasarela se consolidó en el imaginario audiovisual como un espacio de comentario social y político, un escenario simbólico donde proyectar discursos sobre la fama, el poder, el consumo o el feminismo.

El polémico videoclip ‘American Life’ de Madonna y Jonas Åkerlund, concebido como una furiosa sátira política, y la divertidísima película ‘Zoolander’ de Ben Stiller, en clave de parodia, fueron algunos de los hitos más destacados de esa evolución.

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En el clip ‘SS26’, Charli XCX recupera la pasarela de moda como campo semántico (SS26 es el acrónimo de Spring/Summer 2026). La cantante recrea el ajetreo de las semanas de la moda parisinas, la estética de los desfiles, los backstage, los fotógrafos, los maquilladores y las primeras filas ocupadas por celebridades de la industria, para satirizar una cultura obsesionada con la fama y la visibilidad.

La presencia de Carine Roitfeld, Anthony Vaccarello y Michel Gaubert resulta muy significativa porque no son simples cameos de celebridades. Representan tres pilares fundamentales del sistema de la moda: la prensa especializada (Roitfeld, ex directora de Vogue), las grandes casas de lujo (Vaccarello, director creativo de Saint Laurent) y la construcción estética de los desfiles (Gaubert, diseñador musical).

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La pasarela se convierte así en la metáfora perfecta de una sociedad que, como sugiere la canción, desfila alegremente por una “pasarela que va directa al infierno”.

