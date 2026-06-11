‘SS26’ es la pasarela «directa al infierno» de Charli XCX

Desde que, en los años 90, en plena edad de oro de las top models, George Michael reuniera en sus videoclips ‘Freedom! ’90’ y ‘Too Funky’ a algunas de las supermodelos más famosas del momento, la pasarela se consolidó en el imaginario audiovisual como un espacio de comentario social y político, un escenario simbólico donde proyectar discursos sobre la fama, el poder, el consumo o el feminismo.
El polémico videoclip ‘American Life’ de Madonna y Jonas Åkerlund, concebido como una furiosa sátira política, y la divertidísima película ‘Zoolander’ de Ben Stiller, en clave de parodia, fueron algunos de los hitos más destacados de esa evolución.
En el clip ‘SS26’, Charli XCX recupera la pasarela de moda como campo semántico (SS26 es el acrónimo de Spring/Summer 2026). La cantante recrea el ajetreo de las semanas de la moda parisinas, la estética de los desfiles, los backstage, los fotógrafos, los maquilladores y las primeras filas ocupadas por celebridades de la industria, para satirizar una cultura obsesionada con la fama y la visibilidad.
La presencia de Carine Roitfeld, Anthony Vaccarello y Michel Gaubert resulta muy significativa porque no son simples cameos de celebridades. Representan tres pilares fundamentales del sistema de la moda: la prensa especializada (Roitfeld, ex directora de Vogue), las grandes casas de lujo (Vaccarello, director creativo de Saint Laurent) y la construcción estética de los desfiles (Gaubert, diseñador musical).
La pasarela se convierte así en la metáfora perfecta de una sociedad que, como sugiere la canción, desfila alegremente por una “pasarela que va directa al infierno”.