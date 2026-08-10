Ravyn Lenae / Blue Island

Últimamente las listas de éxitos lucen plagadas de éxitos viejos, lo cual hace que el impacto de ‘Love Me Not’ de Ravyn Lenae sea aún más meritorio. ‘Love Me Not’ ya tiene dos años de vida y se mantiene popular, pero hay que recordar que es un éxito que no viene de una legacy artist ni de una artista mainstream, sino de una cantante que hasta hace poco era conocida sobre todo en los circuitos R&B y alternativos. El mayor éxito de su debut suma 50 millones de streams. ‘Love Me Not’ supera con la gorra los mil millones.

Ravyn Lenae ha decidido surfear la ola publicando disco un año después del viral, y después de haberse presentado en festivales como Mad Cool. ‘Blue Island’, por supuesto, tiene guitarras y temas tan aparentemente pensados para los festivales como el trotón ‘In & Out’, que debería convertirse en un nuevo éxito para Lenae.

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Pero el disco también tiene otras cosas. Llamado como el barrio de Chicago donde Ravyn Lenae nació y que solo visitaba de manera intermitente con su familia, el tercer disco de Ravyn Lenae pretende transmitir una idea de artista en curso. El sorprendente éxito de ‘Love Me Not’ inspira temas tan guitarreros como el pegadizo single ‘Handle’, pero hay una intención obvia de volver a los orígenes en temas de R&B como ‘Babygirl’, con Doechii, aunque en este caso dando más sensación de familiaridad.

Ravyn ha contado precisamente que el éxito de ‘Love Me Not’ le ha obligado a enfrentarse a los prejuicios tanto de puristas como de oyentes casuales que pensaban que era blanca por el sonido de la canción. En ‘Blue Island’ explora la combinación de guitarras y armonías R&B y soul elevado con su conocida habilidad para las melodías, y canciones como la pletórica ‘Familiar Dreams’ se resisten a ser encasilladas, mientras ‘Potential’ lleva esa fórmula hacia un final electrónico muy Björk.

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Las canciones vuelven a dedicarse a los sinsabores del amor, con una Ravyn en ‘Saturday Night’ intentando recomponerse del amor, o en ‘Never Let Me Go’ extasiada sin poder disimular sus emociones. Situada entre el black pop de los 80 y el luminoso R&B de ‘Damita Jo’ de Janet Jackson, Ravyn Lenae sigue brillando en este estilo, aunque cortes como ‘Barriers’ o ‘Wish You Well’ redundan en las mismas ideas con resultados menos convincentes, y la ochentera ‘Find It One Day’ suena a cliché al final del disco. El sugerente sonido de ‘HYPNOS’ se ha esfumado casi por completo.

Ningún tema de ‘Blue Island’ es peor que la decisión de meter un audio de WhatsApp familiar en la por otro lado exquisita ‘Never Let Me Go’, que arruina completamente el vibe. Reuniendo un puñado de singles sólidos y otras joyas para fans del R&B alternativo, como ‘Sew Me Back Together’ o la canción de hoguera ‘Reputation’, con Dominic Fike, ‘Blue Island’ es un buen regreso que, sin embargo, corre el riesgo de homogeneizarse con el revivalismo ochentero y que podría haber salido con unos cuantos temas menos.