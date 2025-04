Ravyn Lenae se anota un hit en listas con ‘Love Me Not’

Ravyn Lenae se está apuntando un inesperado hit en estos primeros meses de 2025 gracias a ‘Love Me Not’, uno de los sencillos extraídos de su último disco, ‘Bird’s Eye‘ (2024).

‘Love Me Not’ se publicó en mayo de 2024, a finales de año se viralizó en TikTok y en los últimos meses ha dado el salto a las listas comerciales. Desde hoy, ‘Love Me Not’ es el primer éxito top 10 de Ravyn Lenae en Reino Unido. El tema entró en lista en febrero, en el puesto 84, y en las 9 semanas siguientes no ha dejado de escalar posiciones hasta plantarse hoy en el puesto 10 de la lista de singles británica.

En Estados Unidos, ‘Love Me Not’ también ha dado a Ravyn Lenae su primer hit en el Billboard Hot 100, aunque en este caso el tema no ha pasado del puesto 79. El tema ha sido aceptado principalmente en Irlanda, donde ha sido top 4, y en otros territorios como Nueva Zelanda (12), Lituania (12) o Australia (22), y de momento ha entrado en listas de 11 países.

‘Love Me Not’ es además un éxito en streaming: el tema es número 9 en Irlanda, 19 en Reino Unido, 25 en Australia, 39 en Canadá o 49 en Estados Unidos. En la tabla global de Spotify, aparece en el puesto 75. En total suma más de 100 millones de streamings en la plataforma sueca, doblando las escuchas del que hasta ahora era su single más reproducido, ‘Free Room’ con Appleby, un tema de 2016. ‘Love Me Not’ suma otros 20 millones de streamings en Spotify gracias a su remix con Rex Orange County, publicado en octubre de 2024. En cualquier caso, el público prefiere la versión original.

‘Love Me Not’ no fue uno de los temas destacados en la crítica del disco de JENESAISPOP, firmada por quien esto escribe, pero después fue incluido en la lista de Mejores Canciones de 2024, en el puesto 63.